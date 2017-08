VIDEO/ Inter-Villarreal (3-1): Highlights e gol: Eder, Jovetic, Brozovic!

Video Inter-Villarreal - La Presse

VIDEO INTER-VILLARREAL (3-1): HIGHLIGHTS E GOL - Vince ancora la squadra di Luciano Spalletti con un bel 3-1 in Inter-Villarreal. I nerazzurri hanno l'opportunità di crescere ancora dal punto di vista fisico in attesa dell'inizio di un campionato di Serie A dove si proverà un rilancio dopo diversi anni di buio totale. Al momento serve ancora trovare la condizione in alcuni calciatori, ma la strada percorsa sembra essere quella giusta.

SINTESI DEL PRIMO TEMPO - Serata di festa allo stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto dove Inter e Villarreal si sono affrontate in un test match di lusso alla vigilia della nuova stagione. Altra prova convincente da parte della formazione di Spalletti che si impone con il punteggio di 3 a 1, un altro successo per i nerazzurri che in questo pre-campionato non stanno affatto deludendo le aspettative dei tifosi che si aspettano grandi cose ora che in panchina c'è l'ex-tecnico della Roma, ritenuto dalla dirigenza cinese l'uomo giusto per riportare il club meneghino in Europa. I gol dell'Inter portano la firma di Eder, Jovetic e Brozovic: l'attaccante italo-brasiliano sblocca la contesa nella prima frazione di gioco trasformando in oro il cross-assist di Candreva, il primo vantaggio nerazzurro dura giusto un quarto d'ora, prima dell'intervallo Soldado pareggia i conti con la complicità di Sansone che con il suo tiro iniziale impegna Handanovic che non può opporsi al tap-in del 32enne attaccante spagnolo.

SINTESI DEL SECONDO TEMPO - Nella ripresa l'Inter torna in avanti con il gran gol di Jovetic che dimostra nuovamente di poter essere un elemento molto importante per Spalletti, proprio al novantesimo arriva il gol che chiude la contesa: il rientrante Icardi (che sembra essersi ripreso piuttosto bene dall'infortunio) inventa un corridoio geniale per Brozovic che è comunque bravo a farsi trovare pronto al momento giusto, il croato infila il pallone nell'angolino dove Mariano Barbosa non può arrivare. Non segnano ma convincono Skriniar e Joao Mario, l'ex-difensore della Sampdoria è diventato l'incubo degli attaccanti del Villarreal stroncando ogni loro velleità mentre il portoghese era tra i più ispirati durante l'impostazione della manovra offensiva, creando scompiglio nella difesa dei sottomarini gialli. Da registrare l'espulsione dell'allenatore Escriba, allontanato dall'area tecnica per proteste, un episodio che si verifica raramente in un'amichevole. A causa del caldo opprimente il direttore di gara ha dovuto concedere due time-out per dar modo ai giocatori in campo di dissetarsi.



(Stefano Belli)

