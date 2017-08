Video/ Arsenal Chelsea (5-2 dcr): highlights e gol della partita (Community Shield)

Video Arsenal Chelsea (LaPresse)

VIDEO ARSENAL CHELSEA (5-2 DCR): HIHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COMMUNITY SHIELD) - L’Arsenal vince ai rigori il Community Shield. Il Chelsea, passato in vantaggio nel primo tempo con Moses, rovina tutto nel finale. Ci pensano Pedro e Rudiger. Il primo facendosi espellere a 10 minuti dal 90esimo, il secondo perdendosi la marcatura di Kolasinac e permettendogli di realizzare il gol dell’1-1. Niente tempi supplementari ma subito rigori. Ancora una volta la lotteria dei calci di rigore non sorride ad Antonio Conte.

Arsenal in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali l'ex Cech, difesa composta da Holding, Mertesacker e Nacho Monreal. Nel ruolo di tornante destro c'è Hector Bellerin, in zona nevralgica Elneny e Xhaka mentre a sinistra troviamo Oxlade-Chamberlain. In attacco Wenger presenta Welbeck e Iwobi alle spalle di Lacazette. Conte risponde con il 3-4-3. In porta Courtois, protetto da Azpilicueta, David Luiz e Cahill. Fascia destra occupata da Moses, in mezzo Kantè-Fabregas, a sinistra Marcos Alonso. In attacco Willian e Pedro larghi ai fianchi di Batshuayi. Il Chelsea prova subito a fare la partita. Cech è costretto a uscire per impedire a Batsuahyi di penetrare in area. L'Arsenal dopo qualche minuto di instabilità alza il proprio baricentro e inizia a creare occasioni. La più importante viene costruita da Iwobi, abile a destreggiarsi in area e crossare con potenza. Courtois salva tutto. Qualche minuto dopo Xhaka trova Welbeck in area ma l'attaccante inglese non riesce a imprimere forza al suo colpo di testa. Dopo qualche minuto complicato il Chelsea prova a rialzarsi mentre Conte urla ai suoi di seguirlo. L'Arsenal propone un pressing a tutto campo che infastidisce parecchio il centrocampo blues. Fabregas prova a mettere ordine mentre la gara si fa maschia. Ne fanno le spese Azpilicueta e Bellerin, ammoniti. Al 17esimo Fabregas trova lo spazio per calciare dal limite ma il suo tentativo incontra una deviazione. La palla s'impenna in area, Batshuayi prova a controllare ma si aiuta con un braccio. Punizione per l'Arsenal. I Gunners palla al piede mostrano maggiore rapidità d'esecuzione e al 21esimo sfiorano il gol. In contropiede la squadra di Wenger si distende bene. Lacazette riceve nel cuore dell'area e ci prova con un tiro a giro. Courtois non ci arriva ma il palo lo salva. Qualche minuto dopo Bellerin rischia di combinarla grossa. Retropassaggio sciagurato. Cech esce e in scivolata libera l'area. Alla mezzora scontro aereo tra Cahill e Mertesacker. L'australiano allarga troppo il braccio colpendo con una gomitata l'avversario al volto. Mertesacker riporta una frattura del setto nasale ed è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto Wenger inserisce Kolasinac. Moses intanto si mette in mostra con un guizzo in area dalla destra. L'esterno arriva al tiro-cross ma Cech con un piede ribatte. Poco dopo ammonito Marcos Alonso. Il Chelsea si fa vedere anche in contropiede. Willian cambia lato in profondità lanciando Pedro in area. Lo spagnolo ci prova da posizione angolata impegnando Cech. Al 36esimo Bellerin perde ancora un pallone e poi rischia di far fallo su Willian in area. L'arbitro è in ottima posizione e segnala la simulazione del brasiliano. Cartellino giallo per lui. Nel finale di primo tempo le due squadre allentano la presa. Si va a riposo sullo 0-0.

SINTESI SECONDO TEMPO - Non ci sono sostituzioni a inizio secondo tempo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Pronti, via il Chelsea sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un corner la difesa dell'Arsenal non riesce a spazzare. Bellerin si perde Moses sulla rimessa in area e il nigeriano sotto porta non sbaglia. I Blues nonostante il vantaggio non sono ancora sazi. Fabregas scavalca Cech con un pallonetto ma Holding di testa anticipa tutti. Batshuayi prova a replicare in porta ma Cech blocca facilmente. L'Arsenal prova a reagire. Elneny conclude un rapido contropiede con un tiro al volo impreciso. Occasione per l'Arsenal al 59esimo. Elneny si allarga a destra ed effettua un tiro-cross velenoso. Courtois si allunga e respinge. A centrocampo intanto si mette in mostra Kantè. Il francese è dappertutto e recupera molti palloni, avviando diverse ripartenze. Wenger decide di esaurire tutti i cambi a disposizione già al 66esimo. Dopo Mertesacker, sostituito per infortunio da Kolasinac nel primo tempo, escono anche Iwobi e Lacazette. Al loro posto Walcott e Giroud. David Luiz da calcio di punizione chiama lo schema. Tentativo troppo elaborato, i blues rischiano in contropiede ma Kantè evita subito pericoli. Arriva nel frattempo la volta di Morata: esordio stagionale per lui al minuto 74. Gli cede il posto Batshuayi. Poco dopo Courtois deve superarsi. Tiro a scendere di Xhaka da fuori area. Il belga vola e devia un pallone già diretto verso l'angolo alto. Antonio Conte cambia. Entra Rudiger al posto di Marcos Alonso. All'80esimo però arriva una pessima notizia per il tecnico leccese. Pedro con una brutta scivolata da dietro interviene in mezzo al campo. Per l'arbitro non c'è dubbio: fallo da rosso e Chelsea in inferiorità numerica. All'81esimo l'Arsenal riesce a trovare il gol del pari. Xhaka da calcio piazzato scodella in area verso il secondo palo. Kolasinac interviene e di testa spedisce la palla in rete. Altra sostituzione per il Chelsea: esce Willian, entra Musonda. I blues si dispongono con il 5-3-1 con Morata, unica punta. Anche l'Arsenal effettua un'altra sostituzione: fuori Welbeck, dentro Nelson. Al 91esimo Bellerin lancia Walcott in area. Courtois esce e la fa sua. Le due squadre non riescono a combinare granchè nel finale. Saranno dunque i calci di rigore a decretare il vincitore del Community Shield.

SINTESI CALCI DI RIGORE - Come già sperimentato negli europei femminili under 17 la serie dei calci di rigore non è alternata, come al solito, ma segue la sequenza A-B-B-A. Il primo a calciare è Cahill. L'australiano spiazza Cech dagli 11 metri. Dopo di lui tocca a Walcott. Anche lui riesce a spiazzare il portiere avversario. Dopo di lui va Monreal: gol e 2-1 per l'Arsenal. Il Chelsea risponde con Courtois. Il belga spedisce però la palla alle stelle. Morata ha subito l'opportunità di riportare sul 2-2 la serie ma anche lui calcia male. Lo spagnolo angola troppo mandando la sfera fuori. Oxlade Chamberlain e Giroud con due rigori perfetti permettono all'Arsenal di andare sul 4-1 e conquistare il Community Shield.

