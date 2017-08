Video/ Avellino Matera (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017)

Video Avellino Matera (LaPresse - immagine di repertorio)

VIDEO AVELLINO-MATERA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017 SECONDO TURNO, DOMENICA 6 AGOSTO 2017) - Qualificazione con blackout per l’Avellino, che grazie ad un gol di D’Angelo deviato dal difensore materano Stendardo, passa il secondo turno di Coppa Italia 2017-2018 vincendo per 1-0 contro il Matera, a dispetto di una squadra lucana combattiva e capace di sfiorare il pareggio nella ripresa. Dopo un inizio blando tra le due squadre, 12’ di black out con l’illuminazione dello stadio Partenio-Lombardi che cede, recuperando fortunatamente in poco tempo ed evitando il rischio di un rinvio della partita.

Arriva poi il gol di D’Angelo, che mette in salita una partita che il Matera prova a riequilibrare al 20’ della ripresa con un colpo di testa di Corado che manca di pochissimo il bersaglio, mentre nel finale Radu, il portiere dell’Avellino, salva tutto su un tentativo ravvicinato di Battista. Va sottolineato come anche l’Avellino avrebbe potuto chiudere la partita, mancando il raddoppio prima con Camarà e poi, clamorosamente, con Falasco da ottima posizione. Si chiude dopo 5’ di recupero con l’Avellino che vince e di conseguenza si regala la sfida con l’Hellas Verona nel terzo turno di Tim Cup.

