Video Palermo Francavilla (LaPresse)

VIDEO PALERMO FRANCAVILLA (5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA iTALIA 2017) - Il Palermo vince 5-0 contro il Virtus Francavilla nel secondo turno di Coppa Italia. Per i rosanero reti di Trajkovski (tripletta), Aleesami e Murawski. I siciliani ora affronteranno nel terzo turno di Coppa Italia il Cagliari di Rastelli. Palermo in campo con il 3-4-2-1. Posavec confermato tra i pali, difesa composta da Cionek, Struna e Bellusci. Sulla fascia destra Morganella, in mezzo al campo Jajalo e Chochev, a sinistra Aleesami. In attacco Trajkovski e Coronado alle spalle di Nestorovski. Il Francavilla replica con il 3-4-3. In porta Albertazzi, fronte a lui Prestia, De Toma e Gall. Fascia destra stazionata da Ayna, in zona nevralgica troviamo Folorunsho e Buono, a sinistra Turi. In zona d'attacco ci sono Rossetti, Saraniti e Valotti. Come prevedibile alla vigilia è il Palermo che fa la partita mentre gli ospiti difendono in maniera ordinata. Trajkovski prova subito a metter palla al centro per Nestorovski ma la difesa ospite respinge. Poco dopo Aleesami trova spazio sulla fascia. Dopo aver ottenuto il fondo crossa basso in area cercando l'inserimento di Coronado che difetta nel controllo facendo sfumare l'azione. Al 13esimo minuto di gioco si sblocca il risultato. Coronado riceve sulla trequarti largo a destra e scatta verso il fondo. L'ex Trapani offre un pallone interessante verso il mezzo trovando Trajkovski che in spaccata riesce a correggere in rete. Il Francavilla prova subito a rispondere con Saraniti. La sua conclusione dal limite dell'area viene però bloccata in due tempi da Posavec. Poco dopo un'azione solitaria di Trajkovski crea grattacapi in area brindisina. Prima che l'attaccante cerchi il servizio per Nestorovski la difesa del Francavilla chiude. Ammonito nel frattempo Aleesami. Alla mezzora i rosanero vanno vicinissimo al gol del 2-0. Trajkovski impegna dal limite Albertazzi che si distende. La difesa ospite non riesce a spazzare e Nestorovski ci riprova da posizione defilata. Ancora un'ottima risposta di Albertazzi. Al 40esimo Jajalo ci prova dalla distanza. Tentativo interessante ma impreciso. Al 41esimo viene ammonito Giuseppe Bellusci, acquistato dall'Empoli solo un mese fa. Poco dopo Posavec deve superarsi per evitare che il tiro di Rossetti termini in rete. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo i siciliani riescono a raddoppiare. Cross di Morganella dalla destra per Trajkovski che di testa supera Albertazzi.

SINTESI SECONDO TEMPO - Nessun cambio operato dai due allenatori durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Nei primi minuti del secondo tempo il ritmo è decisamente più basso rispetto alla prima frazione. I rosanero la fanno girare con pazienza provando ad addormentare il match. Il Francavilla nei pochi contropiedi impostati sbaglia parecchio. Posavec può continuare a osservare con fiducia il match. Al 60esimo grande chance per i rosanero. Morganella trova spazio sulla destra e mette al centro. Sia Nestorovski che Chochev mancano però l'appuntamento con il gol. Doppia sostituzione tra le fila del Palermo. Murawski e Accardi prendono il posto di Coronado e Bellusci. Arriva anche il terzo gol dei padroni di casa. Murawski premia l'inserimento laterale di Aleesami in area. L'esterno sfodera un destro a giro che porta a 3 i gol del Palermo. La squadra siciliana non si ferma affatto e al 72esimo trova il gol del poker. Trajkovski con un destro a incrociare potente trova l'angolino alto realizzando la sua personale tripletta. Tedino gli concede la meritata standing ovation facendo entrare al suo posto La Gumina. Il giovane promettente attaccante del vivaio ci mette poco a mettersi in mostra. All'80esimo La Gumina va al tiro da posizione centrale. Albertazzi ci mette una pezza ma nulla può sul tap-in di Murawski. Nel finale il Palermo amministra con pazienza mentre il Francavilla non ha più stimoli. Passano i rosanero.

