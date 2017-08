Video/ Pescara Triestina (5-3 dts): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017)

Video Pescara Triestina (LaPresse)

VIDEO PESCARA TRIESTINA (5-3 DTS): HIGHLIGHST E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - Il Pescara vince 5-3 ai tempi supplementari contro la Triestina nel secondo turno di Coppa Italia. Nel primo tempo Aquaro porta in vantaggio gli ospiti, subito raggiunti dal gol di Pettinari. Reti di Brugman e Arma per il 2-2 e nel finale del secondo tempo gol di Bracaletti e pareggio di Ganz (rigore). Nei tempi supplementari il Pescara ha la meglio grazie ai gol di Coulibaly e Del Sole. Ora la squadra di Zeman se la vedrà con il Brescia.

Zdenek Zeman schiera i suoi con il consueto 4-3-3. Tra i pali Fiorillo, difesa composta da Zampano, Coda, Delli Carri e Mazzotta. A centrocampo spazio a Carraro, Proietti e Brugman mentre in zona offensiva ci sono Capone, Pettinari e Nicastro. La Triestina risponde utilizzando lo stesso modulo. In porta Boccanera, in difesa da destra verso sinistra Brandmayr, Codromaz, Aquaro e Pizzul. A centrocampo Bracaletti, Celesti e Meduri. In avanti Mensah, Arma e Franca. Nei primi minuti di gioco la squadra di Zeman prova a fare la partita. La Triestina però si mostra ben organizzato chiudendo tutti gli spazi. Zampano prova a fare tutto da solo al quinto minuto. La sua progressione genera una mischia in area friulana. Ci pensa Aquaro a liberare l'area. Al quarto minuto gli ospiti sbloccano il risultato. Sugli sviluppi di un corner di Bracaletti, Aquaro salta più in alto di tutti e insacca nella porta di Fiorillo. Il Pescara prova a reagire subito. Capone dalla destra offre un pallone pericoloso, Pettinari gira in porta ma viene murata da Codromaz. Poco dopo la squadra di Zeman trova il gol con Pettinari. Per l'attaccante è un gioco da ragazzi insaccare di testa tutto solo in area. L'arbitro però annulla per fuorigioco. Anche al 15esimo non viene convalidata una rete al Pescara. Questa volta per azione viziata da fallo. Pettinari al 20esimo trova un altro gol dal cuore dell'area ma anche in questa circostanza l'arbitro annulla per off-side. La Triestina ci prova con Bracaletti, Fiorillo devia in corner. Al 27esimo pareggio del Pescara. Traversone di Mazzotta dalla sinistra per Pettinari che mette alle spalle di Boccanera, questa volta da posizione regolare. Al 40esimo arriva il gol del 2-1 di Brugman. Pallone a rimorchio di Mazzotta per Brugman che di giustezza realizza il gol del sorpasso. Prima dell'intervallo però la Triestina acciuffa il pari. Dopo uno scambio con Arma, França con freddezza trafigge Fiorillo.

SINTESI SECONDO TEMPO - Nessun cambio dopo l'intervallo. Il Pescara si fa vedere in avanti con Nicastro ma il suo diagonale viene bloccato da Boccanera. La squadra di Zeman al 50esimo ha una doppia occasione per riportarsi in vantaggio. La conclusione di Capone si stampa contro l'incrocio dei pali. Sulla ribattuta Boccanera si supera salvando il risultato. Qualche minuto dopo Brugman vede Boccanera fuori dai pali e prova a superarlo con un tiro dai 40 metri ma il portiere della Triestina blocca. Al 68esimo il Pescara vede annullarsi un gol per la quarta volta questa sera. Capone insacca il pallone in rete ma la bandierina dell'assistente si era alzata con anticipo. Il Pescara insiste cercando un varco nella difesa alabardata. La Triestina si copre bene e riparte. Al 71esimo Arma sfiora il gol con una conclusione rasoterra che fa la barba al palo. Poco dopo però l'attaccante dei friulani si fa perdonare trovando la rete del vantaggio. Arma scambia con Bracaletti al limite e riceve in area. Tiro secco e preciso ed è 2-3. La squadra di Zeman ovviamente non ci sta. Zampano crossa in area, Ganz sfiora soltanto mandando la sfera sul fondo. All'80esimo Brugman ci riprova dalla distanza ma senza precisione. Anche Carraro prova a imitarlo ma il suo tentativo non impensierisce Boccanera. La pressione del Pescara produce un calcio di rigore in pieno recupero: intervento falloso di Aquaro su Ganz. Dal dischetto l'ex Verona non sbaglia e firma il 3-3.

SINTESI TEMPI SUPPLEMENTARI - Nel primo tempo supplementare il Pescara parte bene e dopo appena 5 minuti trova il gol del 4-3. Traversone di Zampano per Coulibaly che di testa non sbaglia. Continua a spingere il Pescara, forte del gol realizzato. Brugman cerca Ganz in area. L'ex Verona si ritaglia lo spazio per il tiro ma non riesce a concludere con potenza. La Triestina prova a reagire. Arma e Bracaletti combinano nello stretto riuscendo a entrare in area. La difesa del Pescara si rifugia in angolo. Al 109esimo minuto il Pescara trova il quinto gol irregolare del match. Bel colpo di testa di Del Sole che insacca in rete ma è tutto vano per una posizione irregolare dello stesso Del Sole. Poco dopo Coulibaly sfiora la doppietta. Altro colpo di testa del centrocampista del Pescara. Salva tutto Boccanera. Nel finale del secondo tempo supplementare arriva pure il 5-3. Del Sole si presenta a tu per tu con Boccanera e lo trafigge.

