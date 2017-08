Atp Montreal 2017/ Diretta Lorenzi Tiafoe info streaming video e tv: orario delle partite (oggi 8 agosto)

Paolo Lorenzi (LaPresse)

ATP MONTREAL 2017 DIRETTA LORENZI TIAFOE INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI MARTEDI’ 8 AGOSTO 2017) - Questa settimana per il tennis maschile è dedicata al torneo Atp Montreal 2017, il sesto dei nove Masters 1000 della stagione - il gruppo di tornei che per importanza sono secondi solo a quelli del Grande Slam - nonché il torneo che di fatto apre la grande estate nordamericana sul cemento, che culminerà con gli Us Open. A Montreal si disputa la Coupre Rogers, o Rogers Cup che dir si voglia: il bilinguismo che caratterizza il Canada fra inglese e francese in questo caso non è solo questione di nomi, perché il torneo viene disputato un anno nella francofona Montreal e un anno nella anglofona Toronto, garantendo comunque ad entrambe le città un grande torneo ogni anno, perché uomini e donne si scambiano sede ogni anno. Insomma: quest’anno ci sono a Montreal gli uomini e le donne a Toronto, mentre l’anno prossimo sarà il contrario.

Detto che le prime otto teste di serie del torneo di Montreal, fra cui Roger Federer, Rafa Nadal e anche l’idolo di casa Milos Raonic, sono state esentate dal primo turno, in primo piano nella giornata odierna possiamo mettere in primo piano l’impegno dell’azzurro Paolo Lorenzi, impegnato nel primo turno della Coupe Rogers contro lo statunitense Frances Tiafoe, contro il quale Lorenzi è sulla carta favorevole, come dimostra la classifica Atp che colloca Lorenzi alla posizione numero 38 mentre lo statunitense non va oltre il numero 84. La loro parte di tabellone è quella di Alexander Zverev, il tedesco che rappresenta il nuovo che prova ad avanzare in un 2017 che però per il tennis ha visto il ritorno al potere di Federer e Nadal.

Il torneo Atp Montreal 2017 sarà seguito in diretta tv da Sky con una copertura davvero importante, dal momento che la televisione satellitare che trasmette tutti i Masters 1000 stagionali vi dedica ben due canali, Sky Sport 1 e Sky Sport 2, i numeri 201 e 202 della piattaforma, a cominciare dalle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 della metropoli del Quebec, quando la giornata del grande tennis entra nel vivo. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; per tutti gli altri, segnaliamo il sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i relativi social network.

