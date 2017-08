Chiesa al Napoli? / Calciomercato, De Laurentiis insiste: pronti 40 milioni di euro

Federico Chiesa, Fiorentina - Instagram

C’è sempre il nome di Federico Chiesa, al centro dei piani di calciomercato di casa Napoli. Il club partenopeo non smette infatti di pensare all’esterno d’attacco di proprietà della Fiorentina, in forza alla nazionale italiana under-21. Nonostante l’operazione sia decisamente complessa, pare che il figlio d’arte sia un vero e proprio pallino del patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis, e di conseguenza quest’ultimo vuole effettuare un tentativo di acquisto concreto. Difficile però convincere la Viola, che in queste ultime settimane è stata letteralmente smantellata con le cessioni pesanti di Vecino, Borja Valero e Bernardeschi, e che entro questa settimana dovrebbe perdere anche Nikola Kalinic, destinazione Milan. Inoltre, cedere Chiesa ora significherebbe individuare un nuovo sostituto in poco tempo, visto che il campionato inizia la prossima settimana mentre il mercato chiuderà il 31 agosto.

CHIESA AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, GLI AZZURRI NON PERDONO DI VISTA IL GIOVANE DELLA VIOLA

DE LAURENTIIS PREPARA 40 MILIONI

Come dicevamo, il Napoli rimane alla finestra, ed avrebbe già predisposto un’offerta importante da 40 milioni di euro per convincere la dirigenza della Fiorentina a cedere Chiesa. Una proposta molto importante, ma gli azzurri sono consci del valore e delle qualità dell’esterno della Viola, e sarebbero pronti al grande azzardo. Un’operazione che potrebbe subire un’accelerazione soprattutto se il Napoli dovesse riuscire a piazzare in questi giorni alcuni esuberi, su tutti Jorginho, Zapata, Giaccherini e Pavoletti, introitando quindi della liquidità. Tra l’altro questi quattro giocatori potrebbero interessare e non poco alla Fiorentina, visto che andrebbero a ricoprire dei ruoli che sono stati lasciati vacanti dai vari calciatori ceduti in queste settimane. Insomma, portare a Napoli Chiesa è più che un’impresa, ma gli azzurri, finché vedranno uno spiraglio, rimarranno comunque alla finestra.

