Marek Hamsik, capitano del Napoli - LaPresse

CONSIGLI FANTACALCIO 2017 DIFESA, CENTROCAMPO E ATTACCO: ECCO SU CHI PUNTARE – Meno di due settimane e la Serie A 2017-2018 farà il suo esordio. Sale altissima l’attesa soprattutto per tutti gli amanti del fantacalcio, il secondo gioco più amato dagli italiani. Durante i prossimi giorni saranno moltissimi infatti i tifosi che si siederanno ad un tavolo a fianco di amici per costruire la propria squadra virtuale, sperando poi di avere la meglio sugli altri e magari di vincere qualcosa a fine stagione. La redazione de IlSussidiario.net cercherà di regalarvi le sue dritte, individuando ruolo per ruolo, quali giocatori vanno acquistati obbligatoriamente.

PORTIERI – Partiamo dalla porta, reparto che deve essere solido ma su cui non bisogna spendere svariati fantamilioni. E’ logico, puntare su Buffon è una sicurezza, così come su Alisson della Roma o Reina del Napoli. Attenzione anche a Donnarumma, il migliore come media voto la scorsa stagione, che quest’anno, in teoria, dovrebbe subire meno marcature rispetto al 2016-2017. Fra gli “outsider”, bene Strakosha della Lazio, che proprio outsider non è, Consigli del Sassuolo, impeccabile l’anno scorso, ma anche Sirigu del Torino, tornato in Italia dopo l’esperienza del Paris Saint Germain, e occhio infine al talentuoso Scuffet dell’Udinese.

DIFENSORI – Passiamo quindi ai difensori, reparto che ogni fantallenatore che si rispetti deve innestare con quei giocatori in grado non tanto di difendere, quanto di offendere. Bisognerà quindi puntare sui terzini, che magari vengono schierati sugli esterni, e su quei centrali capaci di andare in rete. Molto bene Bonucci del Milan, che avrà voglia di rivalsa e che solitamente regala quei 4/5 gol a stagione che fanno sempre molto comodo. Acerbi del Sassuolo è un altro elemento interessante su cui fare affidamento, così come Benatia, che potrebbe avere più spazio nell’11 titolare, e che a Roma ha sempre regalato dei bei bonus. Spostandoci sulle fasce, invece, ritorniamo in casa Milan e puntiamo su Conti, ex Atalanta che viene da un campionato strepitoso e che ha già dato prova delle sue qualità anche in maglia rossonera. Sull’altra corsia meneghina c’è invece Rodriguez, che potrebbe essere una scommessa interessante. Alex Sandro è ovviamente una sicurezza, così come Florenzi, che rientra dopo un lungo infortunio e che è senza dubbio uno dei preferiti dai fantallenatori.

CENTROCAMPISTI – Passiamo al centrocampo, e qui si inizia a fare sul serio. Bisogna puntare ovviamente sui calciatori offensivi, che non prendono troppe ammonizioni ed espulsioni, e che giocano ogni weekend. Iniziamo con Borja Valero dell’Inter, che probabilmente non molti vorranno ma che a nostro avviso potrebbe rendersi protagonista di un’ottima stagione. Bene anche Marchisio, che torna finalmente al 100% dopo i continui problemi causati dall’infortunio al ginocchio. In casa Milan attenzione a Kessie, ma anche e soprattutto a Bonaventura, uno che se va male ti porta comunque a casa il 6 accademico. Bertolacci e Cigarini sono due giocatori interessanti su cui potrebbe valere la pena scommettere, il primo tornato al Genoa, mentre il secondo, da poche settimane a questa parte al Cagliari. Chiudiamo con i due big per eccellenza, leggasi Nainggolan della Roma e capitan Hamsik del Napoli, su cui ovviamente potete puntare ad occhi chiusi, ed anche un bel gruzzoletto. Fra le possibili sorprese, attenzione a Joao Mario, che sotto la guida di Luciano Spalletti potrebbe ritrovare la verve di due anni fa.

ATTACCANTI – Ed eccoci arrivati all’attacco, il reparto su cui bisogna concentrare i maggiori sforzi, essendo quello che regala più bonus. Mertens, Dzeko, Immobile e Belotti, sono le quattro sicurezze della passata stagione, ma riusciranno a ripetersi? Mertens probabilmente sì, così come Immobile, mentre Dzeko bisognerà vedere come reagirà alla cura Di Francesco, mentre Belotti a tutt’oggi non è ancora certo di rimanere a Torino. In casa Juventus ogni attaccante è interessante: Higuain e Dybala sono una certezza, mentre Douglas Costa e Bernardeschi dovrebbero regalare diverse gioie tramutate in bonus. Punto interrogativo fra le fila del Milan, con André Silva che rappresenta una scommessa, forse quasi un azzardo, mentre su Suso puntate tranquillamente. Bene Icardi, così come Perisic, e non dimentichiamoci poi del Papu Gomez, di Kalinic e di Borriello, tutti giocatori classici da fantacalcio. Pazzini dell’Hellas, Schick della Samp e Paloschi della Spal, sono infine altri tre centravanti che ci sentiamo di consigliarvi.

© Riproduzione Riservata.