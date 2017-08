Diretta/ Federica Pellegrini, Energy for Swim info streaming video e tv: orario, le stelle a Roma (oggi)

Federica Pellegrini (LaPresse)

DIRETTA ENERGY FOR SWIM INFO STREAMING VIDEO E TV: PELLEGRINI, PALTRINIERI E DETTI A ROMA PER L'EVENTO BENEFICO (NUOTO, OGGI MARTEDI' 8 AGOSTO 2017) - Lo splendido scenario dello Stadio del nuoto del Foro Italico a Roma e tanti campioni, da Federica Pellegrini a Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, giusto per citare le stelle azzurre, senza dimenticare tanti grandi campioni stranieri, a partire dalla svedese Sarah Sjostrom, che darà vita proprio con Federica Pellegrini a una sfida stellare sui 200 stile libero. Tutto questo sarà Energy for Swim, il grande evento benefico internazionale che oggi e domani, martedì 8 e mercoledì 9 agosto avrà per protagonisti appunto i nuotatori italiani ed internazionali più importanti, reduci dalla rassegna iridata di Budapest. Uno show su due serate, con inizio alle ore 21.00, che è sostenuto della Federazione italiana nuoto e patrocinato da Roma Capitale, al quale prenderanno parte le Nazionali dell’Italia, degli Usa, dell’Australia ed una selezione di “stelle” dell’Energy Standard Team, tra le quali appunto pure la Sjostrom. In primo piano fra le stelle straniere due assenti di Budapest, l’americano Ryan Lochte e l’australiano Kyle Chalmers, il campione olimpico dei 100 stile libero che quest’anno è stato costretto a dare forfait ai Mondiali per una delicata operazione al cuore, ma non mancherà a questo prestigioso evento benefico.

Naturalmente però i campioni più acclamati saranno gli azzurri, a cominciare da Federica Pellegrini, reduce dalla clamorosa impresa iridata con l’inatteso oro mondiale nei 200 stile libero, che in futuro non dovrebbe più nuotare nei grandi eventi. Ad Energy for Swim però non poteva mancare Fede sulle quattro vasche, un appuntamento da non perdere. Quanto a Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, i due straordinari fondisti azzurri, tornati da Budapest con un oro e un bronzo mondiale a testa (800-400 per Detti, 1500-800 per Paltrinieri), qui a Roma saranno attesi da sforzi straordinari, dal momento che in ciascuno gara ogni squadra schiererà due atleti - quindi due italiani, due americani, due australiani e due per l’Energy Standard Team - e nelle distanze lunghe saranno naturalmente loro i nostri punti di riferimento, anche in gare che non frequentano abitualmente come i 400 per Paltrinieri.

Sport, campioni e beneficenza: una formula che sembra destinata ad avere successo, anche grazie all’onda lunga di Budapest e alla voglia di vedere ancora una volta protagonista Federica Pellegrini sui suoi amati 200 metri stile libero. Per seguire Energy for Swim in diretta tv, ricordiamo che la manifestazione romana sarà visibile su Fox Sports (canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky) a partire dalle ore 21.00 sia stasera sia domani sera, con la chicca del commento tecnico da parte di Filippo Magnini, che non sarà dunque protagonista in acqua ma lascerà comunque il segno in queste due belle serate estive a Roma. la diretta su Fox significa che ci sarà pure la diretta streaming video, garantita agli abbonati tramite l'applicazione Sky Go.

