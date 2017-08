Diretta/ Mondiali Atletica Londra 2017: streaming video e tv, orario, medagliere e finali (oggi 8 agosto)

Wayde Van Niekerk (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI DI ATLETICA LONDRA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, MEDAGLIERE E FINALI (OGGI 8 AGOSTO) - Quinta giornata di gara ai Mondiali di Atletica di Londra 2017, che oggi martedì 8 agosto 2017 vedono in realtà un programma con pochi impegni ma che si riveleranno senza dubbio davvero entusiasmanti, anche perché il calendario vedere ben 5 finali utili per modificare la situazione anche nel medagliere della competizione iridata in terra inglese. Come abbiamo visto anche per la giornata ieri, anche oggi, le gare di atletica leggera per i Mondiali andranno in scena solo nella serata italiana, lasciando così la mattina e il pomeriggio di fatto scoperti. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio il programma con gli orari e le finali previste all’Olympic Stadiumi di Londra, facendo particolare attenzione agli italiani in gara.

Come detto i riflettori si accenderanno solo in serata e per la precisione dalle ore 20.20 con la finale del lancio del giavellotto femminile dove le favorite rimangono Sara Kolake Barbara Spotakova, le uniche finaliste ad aver raccolto una distanza superiore ai 68. Poco dopo invece sulla pista avranno inizio le batterie per i 200 metri femminile e qui vi saranno ben due azzurre a lottare per strappare un posto in semifinale ovvero Irene Siragusa e Gloria Hooper. Alle 20.35 ecco il via anche per la finale del salto con l’asta maschile, mentre un’ora dopo cominceranno le semifinali dei 400 metri a ostacoli femminile. Alle 21.40 al via al cento della pedana della qualificazioni al getto del peso femminile, mentre successivamente l programma ufficiale vede ben tre finali di seguito. Alle ore 22.10 spazio alla finale valida per il medagliere dei Mondiali di Atletica per i 3000 siepi maschili, mentre alle 22.35 comincerà la finale per gli 800 metri maschili dove c’è molta attesa per la prova di Nijel Amos, che ha fissato sul 1:43.18 il suo personale qui a Londra In gran finale sarà riservato ai mezzofondisti con al finale dei 400 metri maschili: qui la lotta è durissima e il pronostico vedere con ottime chance di medaglia tutti gli 8 finalisti, con Van Niekerk quale protagonista più chiacchierato.

Esaminato nel dettaglio il programma con tutti gli orari ora riepiloghiamo per tutti gli appassionati le modalità attorsero cui seguire quanto succede di Mondiali di Londra 2017. La diretta tv anche oggi sarà garantita sia dalla Rai che sul canale Eurosport (presente sia su Mediaset Premium come su Sky). Sulla tv nazionale l’appuntamento è alle ore 19.20 sul canale Raisport, al numero 57 del telecomando, con diretta streaming video garantita sul portale dedicato raiplay.it. Per il satellite ricordiamo invece che l’appuntamento è alle ore 19.00 al canale Eurosport 1, con diretta streaming video garantita agli abbonati attrasse il sevizio Premium Play, Sky go e Eurosport Player. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

© Riproduzione Riservata.