Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

La Juventus continua a sondare il mercato con l’obiettivo di individuare il giusto innesto per il centrocampo. Passano i giorni e l’acquisto tarda ad arrivare, ma i nomi in gioco sembrerebbero essere sempre quelli. Nelle ultime ore è tornato di moda ad esempio Emre Can, nazionale tedesco di origini turche, di proprietà del Liverpool. L’amministratore delegato dei campioni d’Italia in carica, Beppe Marotta, è ingolosito dallo status contrattuale del calciatore teutonico, che andrà in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di undici mesi. Peccato però che Jurgen Klopp, il tecnico dei Reds, non lo voglia cedere, nonostante lo stesso non sia fra i titolari. La Vecchia Signora è comunque intenzionata a presentare una nuova proposta per provare a convincere una volta per tutte il club del Merseyside, e sul piatto vi sarebbe una cifra che oscilla fra i 20 e i 25 milioni di euro, una somma tutt’altro che da snobbare, visto che a febbraio Emre Can sarà acquistabile a costo zero.

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: PRONTI 25 MILIONI DI EURO PER CONVINCERE I REDS

LE ALTERNATIVE A CENTROCAMPO

La Juventus presenterà quindi questa nuova proposta, in attesa di una risposta dal Liverpool che sia positiva. Nel frattempo i vice-campioni d’Europa non smetteranno di guardarsi attorno, a cominciare da quel Blaise Matuidi che piace a Marotta e Allegri ormai da un anno a questa parte. Anche il nazionale francese, come Emre Can, ha il contratto in scadenza nel 2018, ma il Paris Saint Germain non intende fare sconti, ora ancor di più per via delle necessità di rientrare nei parametri del fair play finanziario dopo l’affare Neymar. Per il 30enne d’oltralpe servono quindi 30 milioni, prendere o lasciare. Costa addirittura di più N’Zonzi, mediano di quantità del Siviglia, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, forse un po’ troppi. Attenzione infine all’ex Inter Mateo Kovacic, panchinaro del Real Madrid, su cui la Juventus ci sta facendo un pensiero davvero serio e concreto: è giovane, di qualità, duttile e conosce già il campionato italiano, ma Zidane non sembra volerlo mollare tanto facilmente.

© Riproduzione Riservata.