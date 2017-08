INFORTUNIO BIGLIA/ Ultime notizie Milan: stiramento, out in Europa League?

Infortunio Biglia - La Presse

SALTA L'AMICHEVOLE MILAN-BETIS, QUALI SONO I TEMPI DI RECUPERO?

Lucas Biglia salterà per infortunio, con ogni probabilità, la doppia sfida di Europa League nei preliminari contro i modesti macedoni dello Skendija. Il centrocampista si è procurato con ogni probabilità uno stiramento nell'allenamento di oggi. Il rammarico non è dovuto al fatto che senza di lui il Milan non riuscirà a superare un avversario comunque decisamente abbordabile, ma il fatto che sarebbe stato importante, anche in vista dell'inizio del campionato, provarlo in cabina di regia. Lucas Biglia è stato acquistato dalla Lazio per giocare al centro in un reparto a tre, muovendosi da regista basso come visto fare già nella Lazio e spesso anche nella nazionale argentina. Giocatore dotato di grande visione di gioco sarà fuori per un periodo che al momento non è pronosticabile se lungo o meno. Staremo a vedere cosa diranno gli esami strumentali.

POSSIBILE STIRAMENTO PER LUCAS BIGLIA, ULTIME NOTIZIE

Arrivano delle brutte notizie per il Milan con l'infortunio di Lucas Biglia in allenamento come riporta Sky Sport. Il centrocampista argentino rischia di aver riportato uno stiramento. Il calciatore ex Lazio potrebbe quindi stare fuori anche abbastanza anche se al momento non ci sono bollettini ufficiali e certezze sul suo problema. E' noto che quando c'è un infortunio muscolare è sempre meglio essere un po' previdenti per evitare che la situazione peggiori, ma non è da escludere che le previsioni immediate possono essere smentite. Nei prossimi giorni Lucas Biglia dovrebbe essere sottoposto a degli esami strumentali che ci diranno quali saranno i tempi di recupero. Sicuramente è un ko pesante in qualsiasi caso per Vincenzo Montella perché perde in un momento importante della preparazione estiva un centrocampista di assoluto valore come il calciatore argentino.

