INFORTUNIO CUADRADO / Juventus news, affaticamento muscolare per il colombiano. Salta la Supercoppa?

Infortunio Juan Cuadrado - La Presse

SALTA LA SUPERCOPPA ITALIANA?

L'infortunio di Juan Cuadrado potrebbe cambiare le scelte di Massimiliano Allegri in vista della gara contro la Lazio, valida per la Supercoppa Italiana, che si gioca domenica. Il colombiano ha riportato un leggero affaticamento muscolare e potrebbe anche essere recuperato. Nonostante questo non mancano le alternative al tecnico toscano che, a meno di grandi sorprese, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Sulle corsie esterne d'attacco dovrebbero esserci da una parte Mario Mandzukic e dall'altra a questo punto Douglas Costa. Sappiamo tutti che Massimiliano Allegri è per l'inserimento graduale dei nuovi acquisti, ma con le cessioni di Dani Alves e Mario Lemina oltre all'infortunio di Juan Cuadrado difficilmente si potrà lasciare fuori uno come l'ex Bayern Monaco con Federico Bernardeschi che scalpita. Mancano pochi giorni alla gara, vedremo cosa accadrà.

AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER IL COLOMBIANO

Il colombiano Juan Cuadrado ha riportato un leggero affaticamento muscolare al polpaccio destro come raccontato da Sky Sport. Al momento non è stata specificata l'entità del problema anche se c'è da dire che non è alta la preoccupazione. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni del colombiano ex Chelsea e si saprà se sarà necessario effettuare delle analisi strumentali. In un momento di sovraccarico come quello della preparazione estiva è anche normale che un calciatore come Cuadrado possa patire infortuni muscolari anche perché il calciatore è rapido e tende sempre a dare degli strappi importanti. Questi in una struttura fisica come quella di Cuadrado possono portare dopo un periodo di stop ad affaticamenti di questo tipo. La Juventus rimane comunque calma anche perché proprio la sessione di calciomercato ancora aperta ha portato giocatori proprio in quel ruolo del campo.

© Riproduzione Riservata.