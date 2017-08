Zlatan Ibrahimovic, ex-attaccante United - LaPresse

Si chiama Zlatan Ibrahimovic ed è il grande sogno dei tifosi per questo calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero è ancora alla ricerca della famosa prima punta macina gol e i supporters meneghini hanno già scelto il loro preferito. Peccato però che l’operazione ritorno di Ibra non sia affatto facile, a cominciare dal fatto che lo stesso svedese potrebbe a breve rivestire la casacca del Manchester United. A farlo chiaramente capire è stato il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, che parlando durante la conferenza stampa pre Supercoppa Europea, ha ammesso: «Magari resta con noi – le parole a Premium Sport dello Special One - non ha un contratto ma è vicino al Manchester. Noi vogliamo lasciare a lui ogni decisione – ha proseguito Mourinho – e se vuole restare lo aspetteremo, probabilmente fino a dicembre, ma perché non attendere un giocatore che può darci davvero tanto?».

IBRAHIMOVIC AL MILAN? CALCIOMERCATO: MOURINHO FA CONCORRENZA AI ROSSONERI

IBRA PIÙ UN ALTRO ATTACCANTE

Mourinho sembra quindi voler replicare alle recenti dichiarazioni del ds Mirabelli, che parlando di Ibra non ha affatto escluso un suo ritorno. La sensazione circolante è che se vi sarà la possibilità, un tentativo per lo svedese verrà fatto, ma come anticipato dal tecnico del Manchester United, il bomber sarà inoperoso fino a dicembre e di conseguenza in via Aldo Rossi dovranno acquistare un altro centravanti, se non vorranno puntare tutto su André Silva. Il prescelto a questo punto sembrerebbe essere sempre più Nikola Kalinic, attaccante di proprietà della Fiorentina, a cui la Viola ha chiesto di prendere una decisione definitiva entro e non oltre la settimana iniziata ieri. Più lontano invece Diego Costa, che piace moltissimo alla società rossonera, ma che pare abbia in mente solo ed esclusivamente il ritorno all’Atletico Madrid, cosa che si potrà però concretizzare solo a partire da gennaio, visto che i Colchoneros hanno il mercato bloccato dall’UEFA.

