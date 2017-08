Ciro Immobile, attaccante Lazio - LaPresse

C’è una nuova idea in casa Milan per questa fase finale del calciomercato estivo. Il club rossonero starebbe infatti pensando a Ciro Immobile, centravanti della nazionale italiana di proprietà della Lazio. A darne notizia è la redazione di Sportmediaset, secondo cui appunto in via Aldo Rossi avrebbero effettuato un sondaggio per avere il calciatore ex Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Per ora non si può parlare di vera e propria trattativa, ne' di offerta, fatto sta che il Milan avrebbe mostrato interesse appunto per l’attaccante di origini partenopee. Difficile capire come abbia reagito Claudio Lotito, presidentissimo delle Aquile, ma conoscendolo, sicuramente avrebbe risposto con una chiusura netta, anche perché perdere Immobile a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, con la forte possibilità che anche Keita faccia le valigie, non farà senza dubbio impazzire di gioia lo stesso numero uno laziale. Fatto sta che Immobile è un profilo da Milan, giocatore dall’ingaggio non troppo elevato, con un buon bagaglio di esperienza, che sotto la guida di Inzaghi ha ritrovato la verve di un tempo, segnando 26 reti fra Serie A e Coppa Italia, con l’aggiunta di 7 assist.

IMMOBILE AL MILAN CALCIOMERCATO LIVE: IL LAZIALE È L’ULTIMA IDEA PER L’ATTACCO

OPERAZIONE NON SEMPLICE

Immobile ha un contratto con la Lazio a scadenza 30 giugno del 2021, e verosimilmente il suo valore dovrebbe aggirarsi fra i 30 e i 50 milioni di euro, tenendo conto delle pompate valutazioni di questa estate. Ripetiamo però che Lotito non sarà così felice di perdere il calciatore di Torre Annunziata, ma non è da escludere che il Milan possa inserire qualche contropartita tecnica, magari proprio quel Bacca che in via Aldo Rossi stanno facendo fatica a piazzare, e che all’Olimpico potrebbe trovare forse una realtà a lui più adatta. La cosa certa è che il Milan sta effettuando diversi sondaggi per innestare lo scacchiere attuale con una prima punta di qualità, e dopo Kalinic, Aubameyang, Belotti, Diego Costa e Ibrahimovic, è ora la volta di Immobile. Se mai l’interesse per quest’ultimo dovesse esplodere, capiterà solo dopo la Supercoppa Italia in programma domenica, visto che nessuno nell’ambiente laziale ha intenzione di privarsi di un giocatore così importante in vista della sfida con la Juventus.

