Incidente Eder e Joao Mario / Inter news: si ribaltano in moto d'acqua e interviene la Guardia Costiera

Incidente Eder (nella foto) e Joao Mario - La Presse

INTERVIENE LA GUARDIA COSTIERA

L'infortunio accaduto a Eder e Joao Mario ha portato all'intervento addirittura della Guardia Costiera che è stata costretta a portare un gommone di salvataggio come mostrato dalle foto riportate dal The Sun noto tabloid inglese. I due per fortuna non hanno riportato alcun problema fisico, ma sicuramente hanno vissuto attimi di grande paura. I due ragazzi dell'Inter infatti erano usciti con una moto d'acqua, abbandonando il loro yacht, e si sono ribaltati. La Guardia Costiera è intervenuta rapidamente ed è andata a prenderli al largo, recandogli soccorso e verificando non fosse accaduto niente di particolare. Subito dopo è stata riportata a terra anche la moto d'acqua che ovviamente ha avuto dei problemi nell'impatto con l'acqua anche se al momento questi non possono essere valutati con assoluta certezza. Nelle prossime ore potrebbero arrivare informazioni ulteriori sulla questione.

I DUE CALCIATORI DELL'INTER SI RIBALTANO CON LA MOTO D'ACQUA

Eder e Joao Mario sono stati protagonisti oggi di una piccola disavventura finita per fortuna bene. I due calciatori dell'Inter infatti avevano una giornata libera concessa dall'allenatore Luciano Spalletti e hanno deciso di passarla a Portofino, in Liguria, insieme alle rispettive famiglie. Usciti in mare con una moto d'acqua i due calciatori si sono curiosamente ribaltati al largo senza riuscire più a riprendere il controllo del loro mezzo. I due per fortuna però sono usciti totalmente illesi da una situazione che poteva costargli molto cara con l'inizio del campionato ormai alle porte, la Serie A infatti inizierà il prossimo 19 agosto. I due erano usciti a largo con questa moto d'acqua abbandonando il loro yacht dove avevano deciso di passare la giornata con rispettive compagne e figli. Sicuramente poteva andare meglio, con la giornata pronta a scivolare tranquilla, ma di certo i danni ridotti fanno ritrovare subito il sorriso ad entrambi i protagonisti di questa situazione quantomeno curiosa.

