Lucas Boyé, Torino - LaPresse

Esce letteralmente con le ossa rotte il Torino dopo l’amichevole contro l'Huddersfield Town. Al termine del match giocato venerdì scorso e terminato con il risultato di due a due, la compagine allenata da Sinisa Mihajlovic ha dovuto registrare due stop decisamente importanti. Si sono infatti infortunati durante la gara il centrocampista ex Napoli Valdifiori, nonché il giovane talento d’attacco Lucas Boyé. Dei due, il problema più grave sembrerebbe essere quello del secondo, come si evince dal comunicato ufficiale emesso nelle scorse ore dal Torino: «Nell’amichevole contro l’Huddersfield Town di venerdì scorso l’attaccante Lucas Boyè ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli accertamenti strumentali cui Boyè è stato sottoposto oggi alla clinica Fornaca e il consulto con il dottor Renato Misischi, consulente ortopedico del Torino, hanno confermato le prime valutazioni dello staff medico granata: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro che richiederà un periodo di immobilizzazione di 3/4 settimane, secondo evoluzione clinica».

INFORTUNIO BOYÈ E VALDIFIORI TORINO: UN MESE DI STOP PER I DUE CALCIATORI GRANATA

CAMBIA IL MERCATO DEL TORINO?

Circa un mese di stop quindi per il 21enne argentino sbarcato dal Boca Juniors durante il calciomercato della scorsa estate. Dovrà stare fermo ai box per un mese anche Valdifiori: «Nella medesima partita – si legge sempre sul comunicato ufficiale del Torino - infortunio di minor entità per Mirko Valdifiori: distorsione al compartimento laterale del ginocchio sinistro. Pure per il centrocampista oggi esami e consulto con il dottor Misischi: immobilizzazione per due settimane cui seguirà una successiva rivalutazione per stabilire i tempi di recupero». Tale doppio infortunio potrebbe indurre il Toro a modificare il proprio mercato, sia in uscita quanto in entrata. Lo stop di Boyé potrebbe infatti obbligare Urbano Cairo a trattenere alla base Andrea Belotti, centravanti che continua ad essere accostato al Milan con insistenza. A centrocampo, invece, non dovrebbe più partire Benassi, altro calciatore spesso e volentieri accostato alle big della Serie A.

