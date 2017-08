JOHN CENA/ Video, il suplex di Nakamura quasi gli spezza il collo (Wrestling WWE)

John Cena (Foto da Youtube)

Chiunque abbia seguito almeno una puntata del wrestling WWE sarà incappato nello spot che mette in guardia grandi e piccoli sull'emulare le gesta dei lottatori sul ring: "Please, don't try this at home". Se vi siete sempre chiesti il perché di questo messaggio potete chieedere a John Cena, uno degli atleti più celebri e amati del mondo del wrestling, che ha rischiato di spezzarsi l'osso del collo dopo aver subito un exploder suplex da Shinsuke Nakamura (calciofili avvisati, non è l'ex Reggina Shunsuke). Una manovra di per sé pericolosissima quella eseguita dal lottatore nipponico resa ancora più pesante dal fatto che il 16 volte campione del mondo è atterrato male, con tutto il peso del corpo sul collo. Resosi conto che qualcosa era andato storto, Nakamura non ha perso tempo e con estrema correttezza si è scusato già sul ring con il collega per l'infortunio procuratogli. E se non vi basta né lo spot di WWE, né il nostro resoconto, allora proviamo a convincervi con il video qui sotto: "Please, don't try this".

JOHN CENA, VIDEO SUPLEX NAKAMURA

LE REAZIONI DEI COLLEGHI

Con l'exploder suplex che ha messo ko John Cena, Shinsuke Nakamura si è conquistato l'opportunità di lottare per il titolo di WWE Champion a Summerslam contro il Maharajah Jinder Mahal. Ma com'è stata giudicata la manovra del lottatore nipponico ai danni del King of Strong Style? In primis è stato lo stesso Cena a non puntare il dito contro il collega, riconoscendo che non c'era nulla di sbagliato nell'esecuzione della rovesciata sul ring. gli stessi lottatori della WWE sono stati tutti indulgenti con Nakamura, avendo tutti considerato l'episodio come fortuito e soprattutto non dovuto a errori o superficialità da attribuire all'ex campione dello show NXT. Né tanto meno da esperti di quanto accade sul ring hanno ravvisato una volontà di far male seriamente a Cena, come si è evinto dalle scuse formulate già durante l'incontro.

