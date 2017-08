Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

JUVENTUS-LAZIO SUPERCOPPA 2017, QUANDO E DOVE SI GIOCA: DOPO TRE ANNI SI TORNA IN ITALIA – Sta per entrare decisamente nel vivo la stagione calcistica italiana 2017-2018. L’inaugurazione si avrà domenica prossima, 13 agosto, quando la Juventus e la Lazio si sfideranno per la Supercoppa Italiana. Di fronte la vincitrice dello scudetto, la Vecchia Signora, e la finalista della Coppa Italia, appunto la Lazio, che perse la coppa nazionale proprio contro i bianconeri. Un ritorno al passato per la Supercoppa Italiana, che dopo tre edizioni giocate all’estero, leggasi in Cina e Qatar, riporta il trofeo torna in Italia. Si giocherà infatti allo stadio Olimpico di Roma, con la Lazio che scenderà quindi in campo fra le mura domestiche.

La gara si giocherà alle ore 20:45, e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, come da tradizione. Non è la prima volta che Juventus e Lazio si affrontano all’Olimpico per la Supercoppa, visto che già nel 2013 si presentò la stessa sfida, con successo netto dei bianconeri per quattro reti a zero, con gol di Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e infine Carlitos Tevez. Sarà una sfida interessante perché di fronte avremo i campioni d’Italia e i vice campioni d’Europa, e dall’altra, una delle squadre che meglio ha giocato durante la passata stagione. La Juventus si presenterà all’appuntamento senza uno dei sui punti fissi degli ultimi anni, quel Leonardo Bonucci che ha salutato tutti per iniziare una nuova avventura al Milan. Non ci sarà anche Dani Alves, altro bianconero che ha fatto le valigie. Davanti, però, la potenza di fuoco fa paura, con i soliti Higuain, Dybala e Mandzukic, ma con l’aggiunta di due funamboli come Douglas Costa e Bernardeschi. La Lazio ha invece perso Biglia, sbarcato anch’esso a Milanello, ma ha preso Lucas Leiva, mantenendo inoltre tutti le altre stelle della squadra, da Milinkovic-Savic a De Vrij, arrivando a Keita (con quest’ultimo che però potrebbe cambiare casacca proprio dopo la gara di domenica).

All’appuntamento sembrerebbe arrivare meglio la Lazio, che viene dal convincente successo sul Malaga in amichevole per una rete a zero, grazie al gol del solito Ciro Immobile. La Juventus è invece reduce da una brutta sconfitta, quella con il Tottenham per due reti a zero, in cui sono apparsi evidenti i problemi in difesa. Trattasi però solo di calcio d’agosto, e quando i giochi iniziano a farsi duri, così come sarà domenica sera, i pronostici potrebbero essere sovvertiti in pochi minuti. Ne è un esempio lampante il Bayern Monaco, protagonista di un’estate a dir poco disastrosa, ma che ha ottenuto il primo trofeo stagionale al primo colpo, battendo il Borussia Dortmund nella Supercoppa di Germania.

© Riproduzione Riservata.