Mario Balotelli, attaccante Nizza

Multa per l’attaccante del Nizza, Mario Balotelli. L’ex centravanti di Liverpool, Milan e Inter, è stato pizzicato a 200 chilometri all’ora in autostrada. Stando a quanto riportato in queste ore dai vari organi di informazione, Supermario viaggiava a bordo della sua Ferrari ben oltre la velocità massima consentita di 130 km/h, e una pattuglia della polizia stradale di Vicenza, all’altezza di Padova (precisamente località Limenella), lo ha inseguito e fermato, facendogli una multa. Oltre alla pena pecuniaria, l’ex nazionale azzurro ha subito anche una decurtazione di cinque punti sulla patente. L’attaccante, sempre in base a quanto emerso in queste ore, si sarebbe scusato, per aver dato il cattivo esempio: «Non pensavo di andare così forte – ha detto Mario - che cosa volete, è un attimo raggiungere i 200 all’ora con questa macchina». Balotelli, sceso dalla macchina dopo l’alt della volante, non ha comunque mostrato atteggiamento supponente, scusandosi subito per il gesto.

MARIO BALOTELLI IN FERRARI A 200 ALL’ORA: LA POLIZIA LO INSEGUE E LO MULTA

I FRATELLI BALOTELLI IN GIRO PER PADOVA

Tra l’altro a Balotelli è anche andata bene, visto che, come spiegatogli dalle forze dell’ordine, lo stesso calciatore ha rischiato il ritiro della patente per l’alta velocità, ma non avendo fissato l’andatura con l’autovelox se l’è cavata con una multa e dei punti sottratti. Che Balotelli era in zona Padova lo si era già capito dalle foto che circolavano su internet in questi giorni, con Super Mario immortalato mentre faceva benzina alla sua Ferrari, precisamente una F12 gialla, a petto nudo, in compagnia del fratello Enoch e al fianco di un amico, a bordo invece di una Lamborghini nera. I due si trovavano a Selvazzano, poi si sono spostati al ristorante Al Mulino (a Grumolo delle Abbadesse, tra Padova e Vicenza). Super Mario è stato ovviamente fotografatissimo dai passanti, con lo stesso che ha deciso di fare tappa in quella zona dopo aver fatto una breve vacanza a Jesolo insieme a degli amici. Ricordiamo che Balotelli sarà il prossimo avversario del Napoli, nella sfida valevole come preliminari di Champions League, andata il 16 agosto.

