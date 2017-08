Probabili Formazioni/ Milan-Betis: diretta tv, orario e ultime notizie (amichevole)

Probabili formazioni Milan Betis (LaPresse)

Nella settimana senza impegni ufficiali di Europa League, il Milan non perde il ritmo e gioca domani sera una prestigiosa amichevole a Catania, per la gioia di tutti i tifosi rossoneri in Sicilia. Si tratta di Milan-Betis Siviglia, altro test internazionale per non perdere l’abitudine e il ritmo in vista del playoff contro i semi sconosciuti macedoni dello Shkendija; Vincenzo Montella si attende risposte importanti, dal momento che anche l’inizio del campionato è sempre più vicino, dunque adesso andiamo di conseguenza a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Milan-Betis Siviglia.

Rispetto alle prime uscite stagionali non dovrebbe cambiare il modulo del Milan, ma potrebbero cambiare alcuni interpreti. L’allenatore Vincenzo Montella dunque verosimilmente confermerà il 4-3-3 già visto in questa lunga e intensa estate rossonera, ma la notizia è che finalmente potremmo assistere al sospirato esordio dal primo minuto di Bonucci, che andrebbe a formare con Musacchio la coppia difensiva centrale davanti a Donnarumma, mentre i due terzini dovrebbero essere Conti a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra. Anche a centrocampo cresce l’attesa, perché dovrebbe esserci spazio anche per un altro grande acquisto dell’estate del Milan, cioè Biglia, alla prima assoluta in rossonero: l’argentino sarà in cabina di regia, affiancato da Kessié e Bonaventura, due ex dell’Atalanta nei panni delle mezzali. Nel tridente d’attacco ci sarà un’altra occasione per il giovane rampante Cutrone, che sta vivendo un’estate da favola; il talento del vivaio del Milan sarà affiancato da Suso sull’esterno destro e Niang a sinistra.

La sfida fra Milan e Betis Siviglia, amichevole che è in programma domani sera mercoledì 9 agosto alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rete 4, ottima notizia per tutti i tifosi rossoneri che non potranno recarsi allo stadio Massimino, perché potranno comunque seguire le gesta della loro squadra del cuore.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang. Allenatore: Vincenzo Montella.

