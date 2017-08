Probabili formazioni/ Real Madrid-Manchester United: quote, ultime novità live (Supercoppa UEFA 2017)

Probabili formazioni Real Madrid-Manchester United (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER UNITED: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE (SUPERCOPPA UEFA 2017)

Real Madrid e Manchester United si sfidano martedì 8 agosto 2017 per la Supercoppa UEFA, trofeo giunto all’edizione numero 42 che mette di fronte i vincitori dell’ultima Champions ed Europa League. Calcio d’inizio alle ore 20:45, si gioca all’Arena Philipp II di Skopje, in Macedonia; a dirigere il match sarà l’arbitro italiano Gianluca Rocchi. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari le due formazioni disputeranno i supplementari, due da 15 minuti ciascuno; se la situazione non dovesse sbloccarsi si farà ricorso ai calci di rigore. Di seguito le quote per il pronostico di Real Madrid-Manchester United e le probabili formazioni della Supercoppa UEFA 2017. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-MANCHESTER UNITED (SUPERCOPPA UEFA 2017)

PRONOSTICI E QUOTE

Bookmaker favorevoli ai bi-campioni d’Europa in carica, che lo scorso 3 giugno a Cardiff sono diventati la prima squadra ad aggiudicarsi per due volte di fila la Champions League, dal 1992 ovvero l’anno in cui la coppia ha cambiato denominazione e formato. Per la Supercoppa UEFA 2017 snai.it abbassa a quota 1,85 il segno 1 per la vittoria del Real Madrid, mentre il segno 2 per il successo del Manchester United è fissato a 3,75. 3,55 è invece la quota attribuita al segno X per il pareggio dopo i regolamentari. Opzione Under a quota 1,95, Over a 1,75, Gol 1,63 e NoGol 2,15.

FORMAZIONI REAL MADRID

Tutti a disposizione per Zinedine Zidane: il tecnico del Real Madrid dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con davanti il tridente formato da Cristiano Ronaldo (rientrato da poco dopo le vacanze post Confederations Cup), Karim Benzema e Gareth Bale. A centrocampo il pilone Casemiro affiancato dalle mezzali Luka Modric e Toni Kroos, in difesa invece previsti Dani Carvajal a destra, Marcelo a sinistra e coppia centrale Raphael Varane-Sergio Ramos davanti al portiere Keylor Navas. Il piano B è un 4-3-1-2 con Isco schierato nel ruolo di trequartista: in tal caso a farne le spese dovrebbe essere Bale.

FORMAZIONI MANCHESTER UNITED

José Mourinho, ex di giornata avendo allenato nella capitale spagnola dal 2010 al 2013, dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1. In porta lo spagnolo David de Gea, che sentirà aria di derby in quanto ex canterano dell’Atletico Madrid. Linea difensiva con Antonio Valencia terzino a destra, Victor Lindelof e Daley Blind a protezione dell’area e Luke Shaw sulla fascia sinistra. Centrocampisti Nemanja Matic e Paul Pogba, mentre l’armeno Henrikh Mkhitaryan agirà più avanzato in posizione di trequartista. Esterni alti Jesse Lingard a destra e Marcus Rashford a sinistra, davanti spazio al gioiello del mercato estivo ovvero il belga Romelu Lukaku. Da verificare le condizioni degli spagnoli Ander Herrera e Juan Mata, rientrati con qualche acciacco dalla tournee amiericana.

Real Madrid (4-3-3): 1 K.Navas; 2 Carvajal, 5 Varane, 4 S.Ramos, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 C.Ronaldo

In panchina: 13 Casilla, L.Zidane, 3 Vallejo, 6 Nacho, 15 T.Hernandez, A.Hakimi, 18 M.Llorente, 24 Ceballos, 23 Kovacic, 22 Isco, 20 Asensio, 17 L.Vazquez, 21 Mayoral

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Manchester United (4-2-3-1): 1 de Gea; 25 A.Valencia, 2 Lindelof, 17 Blind, 36 Darmian; 31 Matic, 6 Pogba; 14 Lingard, 22 Mkhitaryan, 19 Rashford; 9 R.Lukaku

In panchina: 20 Romero, 12 Smalling, 30 Varela, 16 Carrick, 24 Fosu-Mensah, 27 Fellaini, 8 Mata, 15 A.Pereira, 11 Martial

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: Bailly, P.Jones

Indisponibili: Rojo, Shaw, A.Young

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia, guardalinee Di Liberatore-Tonolini, addizionali di porta Massa-Irrati, quarto uomo Turpin -Francia-).

