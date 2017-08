Pronostici Real Madrid Manchester United (LaPresse)

PRONOSTICI REAL MADRID MANCHESTER UNITED, LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLA FINALE (SUPERCOPPA EUROPEA 2017) – Si accenderà questa sera la finale della Supercoppa Europea 2017 tra Real Madrid e Manchester United, ovvero la vincitrice in carica della Champions contro quella dell’Europea League: il match avrà inizio alle ore 20.45 alla Philip II Arena a Skopje. Primo grande appuntamento ufficiale della stagione estiva delle coppe europeo (di cui però sono già iniziati i turni preliminari della stagione 2017-2018) sarà una vera sfida tra grandi: storia, rosa, tecnici e palmares certamente sono fattori già ben noti e che fanno oscillare non poco il pronostico sull’esito finale di questa partita. Appare infatti abbastanza difficile individuare il probabile vincitore di questa sera e sono tanti gli elementi da prendere in considerazione. Uno fra i tanti lo stato di forma e soprattutto come le due compagini hanno vissuto questa estate di preparazione: qui allora le quote andrebbero tutte per i Red Devils di Mourinho che nel corso delle ultime amichevoli estive hanno raccolto tanti ottimi risultati, e tanti responsi favorevoli sullo stato di forma sia degli elementi “vecchi” che i volti nuovi della rosa, dove spiccano come acquisti più recenti i nomi di Matic e Lukaku.

Di contro invece Zizou ha avuto ben poco da sorridere in questa estate: pochi risultati positivi e soprattutto prestazioni affatto convincenti, nonostante sia stata spesso messa in campo la rosa ufficiale, eccezione fatta per Cristiano Ronaldo che invece dovrebbe essere titolare questa sera. Numeri sullo stato di forma a parte però lo storico di sicuro arrida alla formazione del Real Madrid, che sotto la guida di Zidane difficilmente si è fatta trovare impreparata nelle occasioni importanti: il tecnico francese inoltre al contrario della Manchester United può vantare praticamente due rose, equamente competitive anche questa sera. Se un allenatore infatti può permettersi il lusso di lasciare in panchina nomi come Asensio, Llorente, Isco e Lucas di certo è perché in campo nomi altrettanto validi. Sul fronte mercato va però detto che la dirigenza del Manchester United e Jose Mourinho quest’anno ha fatto degli acquisti ad hoc più che validi ad aumentare la qualità generale della rosa, ma i nuovi elementi basteranno a mettere a freno alcuni cavalli di razza di Zizou, tra cui Cr7, vero uomo chiave della formazione dei Blancos? Considerando questi fattori la sfida appare quindi abbastanza aperta, anche se la Snai, ha visto come maggiormente favorito il Real Madrid per 1x2 perlopiù in virtù del grande blasone che negli ultimi anni si è rafforzato sotto la guida di Zidane. Nell’1x2 infatti vediamo che il successo dei Blancos è stato dato a 2.00 contro il 3.75 fissato per l’affermazione degli inglesi con il pareggio invece quotato a 3.55.

