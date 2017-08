Real Madrid Manchester United/ Streaming video diretta tv Canale 5, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid-Manchester United (LAPRESSE)

DIRETTA REAL MADRID MANCHESTER UNITED: STREAMING VIDEO E TV CANALE 5, ORARIO, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE (SUPERCOPPA UEFA 2017)

Real Madrid-Manchester United sarà diretta dall’arbitro italiano Gianluca Rocchi: ad assisterlo i guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, gli addizionali di porta Davide Massa e Massimiliano Irrati e il quarto uomo francese Clement Turpin. Martedì 8 agosto 2017 si assegna la Supercoppa UEFA: a contendersi l'edizione numero 42 gli spagnoli del Real Madrid, vincitori dell’ultima Champions League e gli inglesi del Manchester United, che hanno conquistato l’Europa League 2016-2017. La partita si gioca all’Arena Philip II di Skopje, capitale della Macedonia che ospita per la prima volta questa manifestazione: calcio d'inizio alle ore 20:45. DREAL MADRID-MANCHESTER UNITED, DIRETTA LIVE - - - - - REAL MADRID MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO SU MEDIASET.IT

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La Supercoppa UEFA 2017 tra Real Madrid e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 5, con diretta in streaming video sul sito internet www.mediaset.it (previa registrazione) alla sezione ‘Dirette’: telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico dell'ex difensore Massimo Paganin. Diretta tv della partita anche per i clienti Premium, sul canale Premium Sport (numero 370 del digitale terrestre) disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380; per gli abbonati possibilità di diretta in streaming video tramite l’applicazione Premium Play disponibile per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

Nessun indisponibile per il Real Madrid di Zidane che può contare sull’intera rosa a disposizione, al netto del prevedibile imballaggio generale. Probabile un 4-3-3 con Keylor Navas in porta, coppia difensiva formata da Varane e Sergio Ramos, Carvajal terzino a destra e Marcelo sulla fascia sinistra. A centrocampo Modric, Casemiro e Kroos e in attacco il tridente delle meraviglie con Bale e Cristiano Ronaldo (che ha però pochi allenamenti nelle gambe) a supporto dell’ariete Benzema. Da non escludere un 4-3-1-2 con Isco in campo al posto di Bale e nel ruolo di trequartista.

Per il Manchester United invece squalificati i difensori Eric Bailly e Phil Jones ed infortunati l’argentino Marcos Rojo (difensore), il terzino Luke Shaw e l’esterno Ashley Young. Mourinho dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con de Gea tra i pali, Lindelof e Blind a protezione dell’area di rigore, Antonio Valencia e Matteo Darmian terzini. A metacampo Pogba e il serbo Nemanja Matic, acquistato dai rivali del Chelsea per oltre 40 milioni di euro. Batteria di trequartisti con Jesse Lingard sulla corsia destra, Mkhitaryan per vie centrali e Rashford largo a sinistra, mentre Romelu Lukaku sarà il centravanti.

A CACCIA DI NUOVI TROFEI

Grande appuntamento tra due squadre sempre assetate di nuovi trofei: il Real Madrid di Zinedine Zidane insegue la quarta Supercoppa UEFA della sua storia, avendo vinto in precedenza le edizioni del 2002, del 2014 e dell’anno scorso (3-2 ai connazionali del Siviglia). Il Manchester United allenato da José Mourinho è invece fermo al trionfo del 1991, quando sconfisse i campioni d’Europa della Stella Rossa (la squadra dei vari Jugovic, Pancev, Savicevic, Mihajlovic) per 1-0.

I RISULTATI DI REAL MADRID E MANCHESTER UNITED ALL'ICC

Quest’estate entrambe i club hanno preso parte all’edizione statunitense dell’International Champions Cup, sfidandosi al Levi’s Stadium di Santa Clara: l’amichevole, sorta di priva generale della Supercoppa UEFA, si è conclusa sull’1-1 e ai calci di rigore i Red Devils hanno avuto la meglio per 3-2. In seguito il Real Madrid ha perso 4-1 contro il Manchester City e 3-2 per mano degli arci rivali del Barcellona, prima di chiudere la tournée a stelle e strisce battendo per 2-1 la selezione All Stars dell’MLS, il massimo campionato nordamericano.

Per il Manchester United invece 6 vittorie ai danni di Los Angeles Galaxy (5-2), Real Salt Lake (2-1) poi Manchester City (2-0), Real Madrid ai rigori (3-2), Valerenga (3-0) e Sampdoria (2-1), in mezzo a chiudere la tournée negli USA il ko di misura contro il Barcellona (1-0 il 27 luglio, con ultimo gol catalano di Neymar come chicca).

ALLA VIGILIA DI LIGA E PREMIER

Real Madrid che tra pochi giorni tornerà in campo per un’altra Supercoppa, quella spagnola che vedrà le Merengues impegnate contro il Barcellona, in gare di andata (domenica 13 agosto al Camp Nou) e ritorno (mercoledì 16 al Santiago Bernabeu); domenica 20 agosto invece è in programma il debutto nella Liga sul campo del Deportivo La Coruna.

Anche il Manchester United ha cominciato a compilare il suo calendario: domenica 13 alle ore 17:00 gli uomini di Mourinho esordiranno in Premier League ospitando il West Ham ad Old Trafford, mentre nella seconda giornata del 19 è prevista la trasferta in Galles sul campo dello Swansea. Per la Supercoppa UEFA 2017, che si disputa in gara unica e quindi con supplementari ed eventualmente anche rigori in caso di parità, le previsioni dei bookmaker favoriscono il Real Madrid. Il portale snai.it ad esempio propone a quota 1,95 il segno 1 per la vittoria delle Merengues, a 3,55 il segno X per il pareggio al 90’ e a 3,75 il segno 2 per il successo del Manchester United. Under 1,95, Over 1,75, Gol 1,63 e NoGol 2,15.

