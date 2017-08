Stadio della Roma/ News, oggi il parere di Regione e Stato: favorevole o contrario? (ultime notizie live)

Corteo di protesta dei tifosi della Roma al Campidoglio per il nuovo stadio (LaPresse)

STADIO DELLA ROMA NEWS, OGGI I PARERE DI REGIONE E STATO – Benché sia agosto inoltrato non si fermano i lavori e le discussioni per il nuovo Stadio della Roma: il progetto è da tempo arenato in un rimpallo tra organizzazioni territoriali, stato e le società sportive interessate, rimanendo spesso impigliato anche in beghe politiche che riguardano il comune di Roma e la giunta 5 stelle di Virginia Raggi. Le ultime notizie a dir la verità sono in questo senso molto incoraggianti per i sostenitori del progetto: dopo i pareri favorevoli (ma con prescrizioni, notifiche e correzioni) da parte di Campidoglio e Città Metropolitana nella giornata di oggi sono attesi negli uffici della regione Lazio i pareri (si ha motivo di credere, sempre favorevoli) di stato e giunta regionale: se così dovesse essere si andrebbe quindi a una nuova Conferenza dei servizi che si annuncia quindi decisiva. Politica a parte, dove i battibecchi non si sono arenati sotto il calore di agosto, vi è grande ottimismo da parte dei proponenti in vista di questa nuova assemblea, nuovo e decisivo passo avanti per la creazione del nuovo impianto sportivo.

QUANDO LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI - Una volta raccolti i pareri favorevoli di regione e Stato, secondo la classica burocrazia, si dovrebbe andare a una nuova conferenza dei servizi per l’approvazione finale del nuovo stadio della Roma: poche sedute, e un paio di mesi di lavoro per concedere il via libera ufficiale al progetto. Di certo comunque non mancano ancora i temi di discussione, anche grazie ai problemi e i dubbi evidenziati dagli organi chiamati a dare il proprio ok al progetto: dalla convenzione urbanistica, alla valutazione dell’impatto ambientale delle strutture, senza dimenticare la obbligatoria campagna di scavi archeologici, studiata in accordo con la Soprintendenza dei beni nell’area dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. In questo senso i maggiori problemi potrebbero sorgere più che nella zona dove sorgerà l’impianto, nelle aree di via del Mare e Ostiense che subiranno modifiche sostanziali in seguito alla nascita della struttura: quelle zone infatti ricalcano i percorsi di antiche vie romane, che potrebbero quindi riservare qualche tesoro archeologico.

