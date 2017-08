Strootman alla Juventus? / Calciomercato Roma: Marotta si gioca la carta Cuadrado

Kevin Strootman, Roma - LaPresse

E’ un po’ il leitmotiv di questo calciomercato estivo 2017: una boutade, una bomba di mercato, si tramuta ben presto in qualcosa di concreto. E’ successo così per Bonucci al Milan, è successo lo stesso per Neymar al PSG, ed ora rischia di ripetersi la storia anche con Strootman alla Juventus. In Olanda hanno scovato lo scoop, con la Vecchia Signora che ha contattato l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista della Roma, per cercare di capire se sia fattibile o meno portare l’ex PSV di Eindhoven a Vinovo. Bisogna subito fare una precisazione: la clausola rescissoria da 45 milioni di euro non centra, visto che la suddetta scadeva al 31 luglio e di conseguenza non è più attivabile. Resta però il grande interesse dei campioni d’Italia nei confronti di uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Fermo restando che il valore del nazionale orange sia quello della clausola, pare che in corso Galileo Ferraris stiano confezionando un’offerta ad hoc per convincere appunto la Roma.

STROOTMAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO ROMA: LA VECCHIA SIGNORA FA SUL SERIO PER L’OLANDESE

MAROTTA SI GIOCA LA CARTA CUADRADO

Come sottolineato dai colleghi di Tuttosport, sul piatto vi sarebbe una proposta da 10 milioni di euro cash con l’aggiunta dell’esterno d’attacco Juan Cuadrado. Un valore totale di circa 40 milioni, che potrebbe anche soddisfare la Lupa o per lo meno, spingerla a sedersi ad un tavolo per trattare. Del resto la società giallorossa ha bisogno di un innesto sull’esterno, alla luce delle enormi difficoltà riscontrate nell’arrivare al nazionale algerino Ryad Mahrez, che il Leicester non cede a meno di 45 milioni di euro. La cessione di Strootman verrebbe invece rimpiazzata da Pellegrini, rientrato a Trigoria nelle scorse settimane, e giovane su cui Di Francesco fa grandissimo affidamento. Al momento la squadra capitolina fa muro, ma l’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dallo stesso Kevin, che un anno fa criticò apertamente Pjanic per il suo sbarco in bianconero, ma quest’anno cosa dirà?

