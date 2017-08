Video Barcellona Chapecoense (LaPresse)

VIDEO BARCELLONA CHAPECOENSE (5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) – Ieri sera ha avuto luogo la partita amichevole tra Barcellona e Chapecoense: 5-0 il risultato finale a favore dei blaugrana, anche se il tabellone risulta poco importante di fronte alla commozione e alla festa andata in scena al Camp Nou a ricordo delle vittime del disastro aereo in cui persero la vita ben 71 persone, tra cui 19 componenti del club brasiliano, mentre si trovavano in volo verso Medelin per giocare la finale della Copa Sudamericana solo un anno fa. Presenti ieri in campo anche tre dei 6 giocatori sopravvissuti al terribile incidente, ovvero Ruschel, Neto e Follman, il primo con la fascia da capitano, accolti in campo tra applausi e lacrime di commozione da caldo pubblico dello stadio di casa del Barcellona. Di fronte a questo grandissimo spettacolo, poco è quindi importato dell’esito tecnico della partita, dove chiaramente il Barcellona ha fatto il bello e il cattivo tempo, chiudendo la sfida con un netto 5-0 occorso senza neanche troppa fatica.

LA PARTITA – La sfida amichevole valida per il Trofeo Gamper è stata brillantemente inaugurata dall’ex giocatore del Milan Gerard Deulofeu, già andato in gol al 6’minuto di gioco: dopo di lui è stato Busquest ha fissare il raddoppio appena 5 minuti dopo con Messi in rete al 28 del primo tempo. Da qui in poi la sfida già non difficilissima è in discesa per i blaugrana che quindi si godono il clima di festa e abbassano il ritmo di gioco. Nel secondo tempo spazio a diversi cambi tattici dalla panchina blaugrana e brasiliana: qui è Louis Suarez a firmare la prima rete della ripresa al 55’mentre al 74’ è lo Suarez spagnolo a firmare l’ultima rete del match. Poche le azioni della Chapecoense, forse troppo emozionata per riuscire a scalfire la solidità dell’11 blaugrana, che apparentemente pare non aver affatto subito l‘assenza di Neymar, volato solo qualche giorno fa al Paris Saint Germain dietro un affare di calciomercato da 222 milioni di euro.

