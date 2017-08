Ziyech alla Roma? / Calciomercato: piace l’esterno dei Lancieri, lo manda Van Basten

Hakim Ziyech, Ajax - Instagram

Continuano i sondaggi in casa Roma con l’obiettivo di individuare un nuovo esterno d’attacco durante il calciomercato estivo in corso. La missione, come vi ripetiamo ormai da settimane, è sempre lo stessa: andare a rimpiazzare Salah, ceduto ufficialmente al Liverpool due mesi fa. Serve quindi un esterno rapido, dal dribbling facile e in grado di realizzare quella dozzina di gol stagionali che farebbero davvero comodo. In cima alla lista dei desideri continua ad esservi Ryad Mahrez del Leicester, ma le Volpi continuano a rimanere ferme sulla propria posizione, 45 milioni di euro, e da lì non intendono scostarsi. La distanza fra offerta e proposta è di circa 10/15 milioni, un gap che a tutt’oggi non sembrerebbe colmabile. Ecco che quindi il direttore sportivo Monchi sta valutando altri profili, e il nome delle ultime ore è quello di Hakim Ziyech esterno della nazionale marocchina, che gioca in Olanda, fra le fila dell’Ajax.

ZIYECH ALLA ROMA? CALCIOMERCATO: PIACE L’ESTERNO DI PROPRIETA’ DELL’AJAX E DELLA NAZIONALE MAROCCHINA

LO MANDA VAN BASTEN

Nato calcisticamente nell’Heerenveen, quando l’allenatore era un certo Marco Van Basten, il magrebino si è trasferito nell’estate del 2014 presso il Twente, e poi lo sbarco ad Amsterdam due anni dopo, il top per ogni calciatore che milita nell’Eredivisie. L’Ajax lo ha pagato attorno agli 11 milioni di euro, ma ora il suo valore è più che raddoppiato, e si assesta sui 20/25 milioni. Una cifra tutto sommato interessante, tenendo conto soprattutto della valutazione di Mahrez di cui sopra. L’Ajax non sarebbe così propensa a cedere Ziyech, ma l’eliminazione dalla Champions potrebbe indurre i Lancieri a fare uno sforzo. Secondo le ultime indiscrezioni circolanti, i contatti per avviare una trattativa sarebbero già iniziati e non è da escludere che a breve possa essere presentata un’offerta concreta. Ziyech, classe 1993, è un esterno destro che può essere schierato anche nel ruolo di trequartista puro dietro alle punte. L’anno scorso, 12 reti e ben 20 assist per il calciatore dell’Ajax: la Roma già pregusta il colpaccio.

© Riproduzione Riservata.