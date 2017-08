ATP MONTREAL & WTA TORONTO/ Rogers Cup 2017, diretta Federer-Polansky: info streaming video e tv

Roger Federer (Foto Lapresse)

Entra finalmente nel vivo l'ATP Montreal 2017, il Master 1000 di tennis facente parte della Rogers Cup, torneo combined che quest'anno vede il circuito femminile WTA impegnato a Montreal. Dopo un avvio in cui i grandi nomi si sono fatti attendere, oggi è la giornata in cui i big esentati dal primo turno vivranno il battesimo sul cemento canadese. Il più atteso di tutti - e come affermare il contrario dopo una stagione simile? - è Roger Federer, impegnato contro il giocatore di casa Peter Polansky. Si preannunciano match dall'alto tasso tecnico ed emozionale anche quelli fra il giapponese Kei Nishikori e il francese Gael Monfils, nonché tra l'altro transalpino Richard Gasquet e l'astro nascente tedesco Alexander Zverev. Subito dietro Roger Federer, per attesa e tifo, troviamo Rafa Nadal, il mancino di Manacor che spera di provare le sensazioni giuste sul cemento in vista dell'ormai prossimo Us Open a Flushing Meadows. dove spera di agguantare l'amico-rivale svizzero in quanto a trofei dello Slam vinti nell'anno. Dopo le defezioni di Novak Djokovic e Andy Murray, dunque, a tenere alto il morale dei tifosi, e soprattutto di uno sport che ha scoperto come la Next Gen non sia proprio così Next, saranno i due senatori, i fenomeni che hanno dominato gli Slam della stagione in corso: Roger Federer e Rafael Nadal.

ROGERS CUP: PROGRAMMA INCONTRI, INFO STREAMING E ORARI

WTA TORONTO

Se a Montreal scendono in campo i pezzi grossi della racchetta, anche nel WTA di Toronto si fa sul serio, con le teste di serie del tabellone chiamate quest'oggi a degli incontri particolarmente insidiosi. Un esempio su tutti? Quello di Simona Halep, la finalista del Roland Garros come match di secondo turno (per lei primo, ndr) dovrà vedersela con Magdalena Rybarikova, capace soltanto poche settimane fa di ottenere il risultato più importante della carriera con una semifinale a Wimbledon. Dovrà guardarsi bene dal sottovalutare l'impegno anche Venus Williams, che a Montreal sfiderà una giocatrice come Katerina Sinakova, reduce dalla seconda vittoria in carriera in un torneo del circuito WTA (Bastad, ndr). Impegno potenzialmente insidioso anche per Petra Kvitova, attesa dall'ex promessa del tennis femminile americano, Sloane Stephens. Non dovrebbe incontrare particolari problemi invece Garbine Muguruza, neo-campionessa di Wimbledon, contro la belga Kristen Flipkens.

TENNIS IN DIRETTA TV

Ma dove sarà possibile seguire queste partite di tennis sulla carta di primissima qualità? Per quanto riguarda l'ATP di Montreal 2017 la risposta è Sky, che detiene i diritti tv di tutti i Master 1000 dell'anno. Proprio l'emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato i due canali più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport 2 (canale 202). Collegamento a partire dalle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 canadese. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, l'appuntamento è invece a aprtire dalle ore 17:00 italiane (11 locali) su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 di Sky. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati.

