Domenica Berardi - LaPresse

Prosegue la caccia all’esterno in casa Napoli. Il club partenopeo punta ad innestare le ali durante gli ultimi 23 giorni che ci separano dalla chiusura di questo calciomercato estivo, e sta effettuando diversi sondaggi. Nelle ultime ore pare sia tornato di moda in casa azzurra il nome di Domenico Berardi, ala di proprietà del Sassuolo, in forza alla nazionale under-21. Il giocatore è un pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che già all’inizio del mese di luglio aveva tenuto un colloquio perlustrativo con l’agente dello stesso giocatore. Un vis-a-vis che era servito in particolare a capire se l’operazione fosse fattibile, ed eventualmente a quale prezzo. In realtà la trattativa non è delle più semplici anche perché il patron della squadra emiliana, Squinzi, valuta Berardi attorno ai 40 milioni di euro, ed inoltre non sembrerebbe essere così propenso a perdere l’attaccante a pochi giorni dalla chiusura della finestra di trattative.

BERARDI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO LIVE: RITORNO DI FIAMMA PER L’ESTERNO DELL’UNDER-21

BERARDI O CHIESA?

Non sarà quindi semplice mettere le mani sul 23enne di Cariati Marina, che tra l’altro viene da un campionato 2016-2017 non proprio brillantissimo. Berardi ha infatti giocato solo 21 gare in Serie A, complice continui infortuni, segnando appena 5 reti, anche se distribuendo ben 10 assist. L’idea del Napoli è quella di provare forse a capire se si possa bloccare in qualche modo il ragazzo in ottica 2018-2019, quando avrà sulle gambe una stagione in più, forse quella della definitiva consacrazione. Nel frattempo il ds Giuntoli continua a guardarsi attorno in cerca di validi innesti per l’esterno, e non è di certo una sorpresa l’interesse per un altro grande talento della nazionale italiana under-21, leggasi Federico Chiesa. Il giovane calciatore della Fiorentina pare sia un vero e proprio pupillo di Aurelio De Laurentiis, che sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per assicurarselo. Anche in questo caso, però, si tratta di una trattativa molto complessa perché per la Viola il figlio d’arte è l’unico davvero intoccabile della rosa.

© Riproduzione Riservata.