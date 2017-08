Bologna-Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Bologna-Bologna Primavera (LAPRESSE)

DIRETTA BOLOGNA-BOLOGNA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO

Mercoledì 9 agosto il Bologna disputa l’ultima amichevole del suo precampionato 2017: al campo di Sestola, in provincia di Modena, la squadra di Roberto Donadoni affronta la Primavera rossoblù allenata dall’ex difensore Emanuele Troise, calcio d’inizio alle ore 17:00. Test in famiglia per il Bologna che nel week-end ha disputato due amichevoli contro i tedeschi dell’Hoffenheim, quarti nell’ultima Bundesliga.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La formazione Primavera è reduce dalla qualificazione alle semifinali del Torneo di Vignola, che si terranno giovedì 17 agosto: nei quarti i baby rossoblù hanno sconfitto il Carpi in rimonta (2-1), grazie alle reti del centrocampista Mattia Cozzari (classe 1999) e dell’attaccante Leonardo Stanzani (2000). L’amichevole precampionato tra Bologna e Bologna Primavera non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

LE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO

Nella prima partita, disputata sabato, Simone Verdi e compagni hanno subito la maggiore verve degli avversari che si sono imposti con un netto 3-0, favoriti anche dall’espulsione del greco Torosidis alla mezz’ora della prima frazione. Ventiquattr’ore dopo, quindi nel pomeriggio di domenica, il Bologna si è preso la rivincita superando l’Hoffenheim per 2-1: dopo il vantaggio tedesco, firmato da Ochs al 30’ minuto, la rimonta rossoblu si è concretizzata con i gol di Mattia Destro, in rete di testa su punizione di Filippo Falco (63’), e di Federico Di Francesco che al 74’ ha deciso il match con un bel tiro in diagonale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La brutta notizia per Donadoni riguarda Cesar Falletti: il trequartista uruguaiano, acquistato a parametro zero ed autore di un precampionato positivo, è stato toccato duro da un avversario nella prima partita e gli esami successivi hanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale destro. Ciò significa che il venticinquenne ex Ternana non sarà disponibile per circa 2 mesi (né subirà intervento chirurgico) e salterà i primi impegni ufficiali della stagione. In particolare Il Bologna farà il suo esordio sabato (12 agosto) nel terzo turno di Coppa Italia, in cui se la vedrà con il Cittadella (Serie B) al Dall’Ara.

Per domenica 20 è invece previsto il debutto in campionato contro il Torino, sempre in casa e dalle ore 20:45. Nel test contro la squadra Primavera, Donadoni dovrebbe schierare una formazione simile a quella teoricamente titolare. In porta Mirante e in difesa da destra a sinistra Torosidis, Giancarlo Gonzalez, De Maio e Masina. A centrocampo Poli e Donsah, sulla trequarti Di Francesco, Verdi e Krejcì e davanti Destro. A disposizione il portiere Angelo da Costa, i difensori Krafth, Maietta, Gastaldello, Helander e Mbaye, i centrocampisti Pulgar, Taider, Nagy e gli attaccanti Falco e Petkovic.

