Consigli Fantacalcio 2017/ I migliori assistman della passata stagione: Callejon su tutti

CONSIGLI FANTACALCIO 2017: I MIGLIORI ASSISTMAN DELLA PASSATA STAGIONE

Fra i bonus sempre apprezzati dai fantallenatori, vi sono ovviamente gli assist. Il passaggio vincente regala infatti un +1 che spesso e volentieri può incidere in maniera pesante ai fini del risultato. Ogni giocatore virtuale deve quindi provare ad accaparrarsi i migliori fornitori di passaggi vincenti del campionato di Serie A, a cominciare dall’attaccante del Napoli, Callejon. Il nazionale spagnolo è stato infatti il re indiscusso di questa specialità nella passata edizione del campionato, con ben 11 assist distribuiti a Mertens, Milik e compagni. Un + 11 totale che in poche parole equivale a giocare una partita in 13 giocatori, anziché con i canonici 11. Segue a ruota un altro giocatore che ha fatto divertire, e non poco, i fantallenatori sparsi per l’Italia, leggasi Alejandro “Papu” Gomez, attaccante dell’Atalanta, fermatosi a quota 10.

LA NEW ENTRY DOUGLAS COSTA E I "VECCHI" CANDREVA, BIRSA, LULIC, PJANIC

La stessa cifra è stata raggiunta da Salah, che però ha lasciato la Roma per raggiungere Liverpool e che di conseguenza non andrà preso in considerazione. Chi invece potrebbe rappresentare una new entry in questa speciale classifica è Douglas Costa, ex Bayern Monaco acquistato dalla Juventus, che nelle passate due stagioni in Baviera ha realizzato ben 27 assist fra Bundesliga e altre competizioni a cui ha preso parte. Proseguiamo quindi con l’esterno destro di casa Inter, leggasi Candreva, che ha fissato il proprio punteggio a quota 9, ma che quest’anno potrebbe subire la concorrenza di Emre Mor, dato in arrivo dal Borussia Dortmund. Una sorpresa è stata senza dubbio Birsa, trequartista del Chievo, che ha eguagliato lo score del nazionale azzurro di cui sopra, mentre a quota 8 troviamo due laziali come Lulic e Felipe Anderson, il romano Dzeko, e lo Juventino Miralem Pjanic.

LE NOVITA' SU CUI PUNTARE: BERNARDESCHI E CHALANOGLU

Fra le possibili novità per la stagione ormai prossima ad iniziare, inseriamo Federico Bernardeschi, che nella Juventus potrebbe godere di varie occasioni per regalare assist vincenti a Higuain o Dybala. Attenzione anche al nazionale turco Chalanoglu, uno dei tanti volti nuovi di casa Milan, che avrà proprio il compito di rifornire con i giusti palloni i vari attaccanti che si schiereranno la davanti. Defrel della Roma potrebbe essere un altro calciatore ad aver cambiato maglia che potrebbe entrare a piè pari in questa classifica speciale, nonché un altro romanista come Kolarov che sulla fascia mancina proverà a pescare più e più volte la testa di Dzeko. Infine, diamo una chance anche a Cerci, che in coppia con Pazzini potrebbe regalare tante gioie ai fantallenatori.

