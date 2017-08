Diretta/ Italia-Finlandia: info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket)

Diretta Italia-Finlandia: qui Ettore Messina, 57 anni, coach dell'Italbasket (LAPRESSE)

Mercoledì 9 agosto 2017 torna in campo l’Italia di basket, allenata da coach Ettore Messina: per le ore 20:30 è in programma una partita amichevole contro la Finlandia, che affronterà gli azzurri sul parquet del PalaPiratsu di Cagliari. Test importante per la nazionale di pallacanestro che prosegue nel suo percorso di avvicinamento ai prossimi campionati Europei, in cui Marco Belinelli e compagni se la vedranno con Ucraina, Israele Lituania, Georgia e Germania nel gruppo B di Tel Aviv (ciascuno dei 4 gironi si svolgerà in una località europea diversa, nella fattispecie il gruppo A in Finlandia ad Helsinki, il gruppo C a Cluj-Napoca in Romania e il gruppo D ad Istanbul in Turchia; le prime 4 classificate accederanno agli ottavi di finale).

L’amichevole di basket tra Italia e Finlandia non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming videoda canali in italiano, mentre per il Torneo di Cagliari che si svolgerà nel fine settimana Sky Sport garantirà la copertura televisiva in diretta.

Nel test di questa sera coach Ettore Messina dovrebbe schierare un quintetto base con Amedeo Della Valle e Daniele Hacket nel backcourt, Marco Belinelli in posizione di ala piccola, Niccolò Melli e Marco Cusin ad occupare il pitturato. Dalla panchina pronti le guardie Ariel Filloy, Luca Vitali e Stefano Tonut, le ali Pietro Aradori, Simone Fontecchio (chiamato per tamponare l’assenza di Datome), Awudu Abass e Christian Burns e i centri Riccardo Cervi e Paul Biligha. Italia e Finlandia si ritroveranno di fronte domenica (13 agosto) alle ore 20:45, sempre al PalaPiratsu per il torneo di Cagliari che coinvolgerà anche la Turchia (la Nigeria, inizialmente invitata, ha risposto negativamente non essendo riuscita a riunire la squadra nazionale).

Periodo quindi delicato per i ragazzi di coach Messina, ancor più dopo lo sfortunato infortunio occorso al leader tecnico del gruppo ovvero Danilo Gallinari; l’ala dei Los Angeles Clippers si è fratturato il primo metacarpo della mano destra nel corso di Italia-Olanda (amichevole disputata il 30 luglio), cercando di rifilare un pugno ad un avversario che lo aveva provocato e per questo non potrà partecipare agli Europei. Salvo imprevisti nel test contro la Finlandia non scenderà in campo nemmeno il capitano della nazionale italiana, Gigi Datome, che sta recuperando da un problema al gomito destro (operato l’anno scorso) accusato settimana scorsa. Anche la Finlandia parteciperà agli Europei 2017 in cui ospiterà le partite del gruppo A: gli avversari dei finnici saranno Polonia, Grecia, Francia, Islanda e Slovenia.

