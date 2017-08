ENERGY FOR SWIM/ Diretta streaming video e tv, le stelle del nuoto al foro italico (9 agosto)

Anche Federica Pellegrini a Energy for Swim (foto LaPresse)

ENERGY FOR SWIM, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: LE STELLE DEL NUOTO AL FORO ITALICO - Con Energy for Swim, nuoto e spettacolo di fonderanno nella Piscina del Nuoto del Foro Italico a Roma, martedì 8 e mercoledì 9 agosto 2017 a partire dalle ore 21. Assaggeranno l’acqua capitolina le star del nuoto internazionale, rappresentanti delle selezioni Nazionali di Italia, Stati Uniti e Australia, ovvero alcune delle più forti del mondo, e in più una selezione di ulteriori campioni chiamata Energy Standard Team. La manifestazione sarà strutturata come un quadrangolare, in cui le quattro squadre presenti porteranno punti (dunque conteranno i piazzamenti in generale e non le posizioni sul podio delle varie gare). I campioni di Energy for Swim formeranno una schiera decisamente nutrita, a partire da Federica Pellegrini, che sarà acclamatissima dopo aver ottenuto l’ennesima medaglia d’oro sui 200 stile libero femminili nei Mondiali di Budapest, fino a Sarah Sjostroem, campionessa svedese, senza dimenticare stelle assenti alla rassegna iridata come l’americano Ryana Lochte, di rientro dopo una squalifica per doping.

ENERGY FOR SWIM, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: LE PAROLE DI RAGGI E BARELLI - Energy for Swim è un grande appuntamento sportivo che è stato anche presentato in Campidoglio alla presenza del presidente della FIN, Paolo Barelli, e della Sindaca Virginia Raggi, che ha salutato così l’iniziativa: “L’evento Energy for Swim rappresenta un inestimabile valore aggiunto alla città perché offre il confronto tra gli atleti più forti del mondo. Si tratta di una manifestazione con finalità benefica, che dimostra ancora una volta la straordinaria sensibilità del mondo dello sport. Il connubio tra sport e spettacolo renderà poi le due serate del Foro Italico ancora più affascinanti e uniche, la città di Roma è lieta di essere vicina a questo evento internazionale". Dello stesso avviso Paolo Barelli: "Ringrazio la sindaca Virginia Raggi di averci ospitato in Campidoglio e tutti gli atleti in rappresentanza delle squadre che daranno vita ad un evento molto particolare, che coniugherà lo sport del nuoto allo spettacolo e alle charity. Ringrazio l'amico Konstantin Grigorishin per aver fortemente voluto organizzare una manifestazione dal grande appeal.”

ENERGY FOR SWIM, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLO E IL PROGRAMMA GARE DI MERCOLEDì 9 AGOSTO - Ma come seguire Energy For Swim? La manifestazione sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale 204 del satellite, visibile a tutti gli abbonati Sky, ovvero Fox Sports. La diretta tv vedrà la telecronaca di Lia Capizzi e Filippo Magnini nelle inedite vesti di commentatore. Per chi volesse, c’è anche la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. Il programma della serata di mercoledì 9 agosto partirà alle 20.45 con l'evento d'apertura, quindi primo grande appuntamento i 100 stile libero maschili e femminili a partire dalle ore 21.17. Alle 21.25 di seguito i 100 dorso maschili e femminili, alle 21.51 lo spettacolo di beneficienza che farà da intervallo tra le gare. Alle 22.13 si ricomincia con i 100 farfalla maschili e femminili, alle 22.54 via alle premiazioni per la squadra vincitrice e alle 23.04 si chiuderà l'evento con la cerimonia di chiusura.

© Riproduzione Riservata.