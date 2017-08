Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

Si avvicina alla Juventus, seppur a piccoli passi, il nazionale tedesco Emre Can. Il centrocampista mediano di proprietà del Liverpool è tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni negli ambienti bianconeri, e l’operazione sembrerebbe finalmente fattibile. Pare infatti che l’offerta sia molto vicina alla richiesta, con i Reds che chiedono 30 milioni di euro, mentre la società di corso Galileo Ferraris si spingerebbe fino ad un massimo di 20/25 milioni. Ballerebbero quindi quei 5 milioni canonici che di solito vengono “abbonati” con eventuali bonus. Insomma, la trattativa sembrerebbe essere incanalata sui giusti binari anche perché il nazionale tedesco ha un contratto che scadrà al 30 giugno del 2018, e ciò significa che il Liverpool potrebbe perderlo a costo zero fra pochi mesi, precisamente a partire dal febbraio dell’anno venturo. A breve è molto probabile che le parti in gioco si incontrino per capire meglio il da farsi, poi la prossima settimana, dopo la Supercoppa Italiana, non è da escludere che possa arrivare la fatidica fumata bianca.

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE: OFFERTA AUMENTATA, BIANCONERI FIDUCIOSI

EMRE CAN E’ IL PROFILO GIUSTO

La Juventus ha forse capito che il calciatore del Liverpool è il giusto profilo fra i tanti visionati, leggasi in particolare Matuidi e N’Zonzi. Dalla sua, infatti, il centrocampista di origini turche ha l’età, essendo un classe 1994, appena 23enne, inoltre è un giocatore molto duttile, visto che all’occorrenza mister Massimiliano Allegri potrebbe schierarlo anche come difensore centrale, il che non è da sottovalutare vista la recente partenza di Leonardo Bonucci. Tra l’altro Emre Can gode anche di una certa esperienza internazionale, altra qualità che la Vecchia Signora tiene in forte considerazione in ottica Champions League. Insomma, a meno di novità, potrebbe essere finalmente il giovane teutonico il rinforzo dei campioni d’Italia per il centrocampo, con Mateo Kovacic che rimane sullo sfondo. Ieri l’ex interista non è sceso in campo nemmeno un minuto per la sfida fra il Real Madrid e il Manchester United, Supercoppa Europea, e di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso, ma pare che Zidane non se ne voglia liberare così facilmente.

