Emre Mor, attaccante Borussia Dortmund - Instagram

Ormai ci siamo, Emre Mor sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. La società di corso Vittorio Emanuele è ad un passo dalla chiusura di questa nuova trattativa di calciomercato, operazione che potrebbe divenire ufficiale già nel corso di questa settimana. Le indiscrezioni circolanti nelle ultime ore spingono tutte verso questa direzione, a cominciare da quanto pubblicato dal Borussia Dortmund sul proprio profilo ufficiale Twitter, che ha annunciato che Emre Mor non prenderà parte alle foto di rito per la stagione 2017-2018. Il giocatore è stato infatti lasciato libero, di modo che lo stesso possa seguire le fasi conclusive della trattativa con l’Inter. Stando a quanto riferito dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani sono inoltre attesi a Milano gli agenti del 20enne della nazionale turca, che con grande probabilità metteranno il nuovo contratto nero su bianco.

EMRE MOR ALL’INTER CALCIOMERCATO: OPERAZIONE IN CHIUSURA, DOMANI GLI AGENTI A MILANO

IL MERCATO INTELLIGENTE DELL’INTER

Ancora qualche ora, quindi, poi i dettagli saranno definiti e non è da escludere che già nella giornata di venerdì, o tutt’al più sabato, il giovane talento possa sbarcare a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con l’Inter. Dopo Skriniar, Dalbert (ufficializzato in queste ore), Borja Valero e Vecino, un nuovo tassello per la compagine nerazzurra che si appresta ad iniziare la sua nuova stagione, con un forte carico di entusiasmo. Il direttore sportivo Walter Sabatini sta dando vita ad un mercato non fatto di nomi e prime donne, ma di giocatori utili alla causa, richiesti espressamente dal tecnico Luciano Spalletti. Forse alcuni supporters nerazzurri avranno storto il naso perché non sono arrivati i vari Di Maria, Nainggolan e Vidal, ma non sempre i top player sono poi sinonimo di mercato riuscito. Ovviamente solo il campo dirà se Sabatini e Ausilio avranno operato bene, con l’aiuto di Luciano Spalletti e dei giocatori stessi. Intanto Emre Mor si appresta a diventare interista.

