FILIPPO TORTU/ Diretta semifinale 200 metri, streaming video e tv: a caccia di un'impresa (Mondiali atletica)

Filippo Tortu

Sogni di gloria dell'Italia ai Mondiali di atletica 2017 grazie a Filippo Tortu: oggi proverà a conquistare la finale dei 200 metri piani. La semifinale è in programma oggi, mercoledì 9 agosto, alle ore 20.55 locali, quindi le 21.55 italiane. Il velocista milanese partirà dalla prima batteria con l'obiettivo di scendere sotto il primato personale di 20.34. Se anche ci riuscisse, il pass per la finale potrebbe comunque non arrivare, perché appare un'impresa. L'azzurro ieri ha chiuso in 20''59, ottenendo così il terzo posto per un solo centesimo e rischiando di restare fuori dal gruppo dei migliori. Quello di ieri è stato il secondo peggior tempo in assoluto, ultimo se non fosse per la squalifica di Brown e Munyai, che ha permesso a Iizuka e George di rientrare in gara. Filippo Tortu è riuscito a bruciare al fotofinish il giamaicano Warren Weir, sistemandosi alle spalle di Sydney Siame e Kyle Greaux.

TORTU, SEMIFINALE 200M MONDIALI ATLETICA 2017

L'OBIETTIVO AZZURRO

La batteria di ieri è stata tutto sommato lenta, visto che i primi due non hanno chiuso tra i nove più veloci. Il miglior tempo è stato quello di Jereem Richards (20"05), poi Mitchell-Blake (20"08). Non ha forzato troppo Wayde Van Niekerk (20"16), più indietro Christophe Lemaitre (20"40). Van Niekerk, il nuovo fenomeno dell'atletica mondiale, non dovrebbe avere problemi invece ad approdare in finale. Ad aiutare Filippo Tortu anche il forfait di Isaac Makwala, considerato da molti i favoriti per una medaglia e inserito inizialmente nella batteria dell'italiano. Ma l'atleta del Botswana ha rinunciato ai 200 metri per concentrarsi sui 400. In vista della semifinale Filippo Tortu sa di dover migliorare: arrabbiato per la sua prestazione, l'ha spuntata per un solo centesimo. «La batteria per me rappresentava già la semifinale, che a sua volta sarà come una finale per me», ha annunciato ai microfoni della Rai.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

La semifinale dei 200 metri maschili sarà trasmessa in diretta tv, quindi avrete modo di seguire la prestazione del velocista italiano Filippo Tortu. La diretta Raisport, il canale tematico sportivo Rai che coprirà la prima parte della serata, comincerà dalle 19.30. Alla stessa ora comincerà quella di Eurosport, visibile sia per chi è abbonato a Sky e per chi ha invece sottoscritto un contratto con Mediaset Premium. Dalle 21.05 invece anche Raidue trasmetterà in diretta tv l'appuntamento. Chi non può seguire la semifinale di Filippo Tortu in diretta tv può ripiegare su quella streaming video: è garantita dalla Rai attraverso il sito www.raiplay.it, disponibile per tutti, e per i vari abbonati con le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Ovviamente come punto di riferimento c'è il sito internet ufficiale dei Mondiali di atletica: www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

