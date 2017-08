Juventus-Lazio / Supercoppa 2017: attesi 55 mila spettatori

Juventus-Lazio - LaPresse

Prosegue il conto alla rovescia per la sfida Juventus-Lazio. I campioni d’Italia in carica, allenati da Massimiliano Allegri, affronteranno la Lazio di Simone Inzaghi, una delle squadre migliori della scorsa stagione. In palio c’è la Supercoppa Italiana 2017, sfida che vede di fronte la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia. Visto che la Signora ha fatto il double, sfiderà la finalista della Coppa nazionale, appunto, la Lazio. Si giocherà domenica sera, 13 agosto, a partire dalle ore 20:45, e lo scenario sarà quello dello stadio Olimpico in Roma. La Supercoppa italiana torna così nel Bel Paese dopo aver girato il mondo, e torna ad agosto dopo che l’anno scorso Juventus e Milan si sfidarono in quel di Doha a fine dicembre (vittoria rossonera ai rigori). C’è grande entusiasmo fra le due tifoserie, visto che da una parte gli juventini non vedono l’ora di vedere all’opera la squadra 2017-2018, orfana di Leonardo Bonucci ma ricca di nuovi pezzi pregiati come Douglas Costa e Bernardeschi.

JUVENTUS-LAZIO SUPERCOPPA 2017: QUANDO E DOVE SI GIOCA

ATTESI 55 MILA SPETTATORI

Dall’altra c’è una Lazio che inizia la nuova stagione carica di grandi aspettative dopo un’annata senza dubbio al di sopra delle attese. Per la sfida in oggetto sono stati venduti fino ad oggi circa 40mila biglietti e gli esperti stimano che per domenica sera saranno venduti altri 10/15mila biglietti per un totale di 55 mila. Non si raggiungeranno le 67mila presenze della finale di Coppa Italia dello scorso maggio, ma comunque il colpo d’occhio dell’Olimpico sarà gradevole. Le due Curve sono andate subito esaurite, e ricordiamo che ai tifosi biancocelesti saranno riservate la Tribuna Tevere e i Distinti Nord, mentre i supporters juventini potranno occupare il resto dello stadio. I prezzi dei biglietti sono decisamente accessibili per lo spettacolo che verrà offerto in campo, visto che al massimo si spenderanno 90 euro per un posto in tribuna. Come accennato sopra, la Supercoppa torna in Italia dopo quattro anni, precisamente dalla sfida del 2013 sempre fra Juve e Lazio. Nel 2014, gara disputata a Doha, così come nel 2016, mentre nel 2015 si è giocato a Pechino.

