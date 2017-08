Keita Balde alla Juventus? / Calciomercato live: il misterioso post su Instagram del talento senegalese

Keita, attaccante Lazio - LaPresse

C’è sempre Keita Balde nei pensieri della Juventus. Il club di corso Galileo Ferraris vorrebbe assicurarsi il giovane attaccante di proprietà della Lazio, e ormai da due mesi a questa parte è in attesa che l’operazione possa sbloccarsi. Keita, del resto, ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e la Lazio rischierebbe di perderlo a costo zero se non lo vendesse durante il calciomercato estivo in corso. Peccato però che il patron biancoceleste, Claudio Lotito, continui a chiedere attorno ai 30 milioni di euro per il proprio giocatore, mentre i campioni d’Italia in carica non vorrebbero spingersi oltre i 20, massimo 25 con bonus. Dalla sua, la Juventus ha il vantaggio di avere il forte apprezzamento del giocatore, che pare abbia messo in cima alla lista dei desideri proprio i bianconeri, squadra che tra l’altro gli avrebbe offerto l’ingaggio più elevato fra le molteplici pretendenti.

KEITA BALDE ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE: BIANCONERI SEMPRE ALLA FINESTRA PER IL SENEGALESE

IL MISTERIOSO POST SU INSTAGRAM

C’è poi da sottolineare un misterioso post che lo stesso Keita ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram; il giovane attaccante della Lazio ha postato una sua foto, con la didascalia «Non darti per vinto, le grandi cose richiedono tempo». Una frase che potrebbe non significare nulla (potrebbe essere semplicemente una frase ad effetto), o eventualmente, potrebbe rifarsi proprio alla complicata trattativa con la Juventus. Per alcuni non è da escludere che con tali parole Keita abbia fatto chiaramente capire di voler rimanere a Formello fino alla scadenza naturale del contratto, per poi iniziare la sua nuova avventura a Vinovo, trasferendosi a titolo gratuito. Del resto il giovane calciatore africano si è trasformato in prima punta nell’ultima stagione, e di conseguenza non avrebbe molte chance di giocare ogni weekend durante il campionato che sta per iniziare, avendo davanti un certo Higuain. Intanto vedremo come lo stesso Keita giocherà domenica sera, quando all’Olimpico di Roma sbarcherà proprio la Juventus, per la Supercoppa Italiana.

© Riproduzione Riservata.