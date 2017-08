LETROZOLO, COS'È/ La sostanza per la quale Sara Errani è stata squalificata per doping

Letrozolo, cos'è: sostanza a cui è risultata positiva Sara Errani (Foto: LaPresse)

La positività al letrozolo è costata due mesi di squalifica per doping a Sara Errani. Ma poco si sa su questa sostanza, anche perché non è impiegata a livello sportivo, bensì nei farmaci antitumorali. Il letrozolo è infatti impiegato contro il tumore ormono-dipendente: la sostanza è quindi usata per trattare le formazioni cancerose post menopausa, cioè per il trattamento del carcinoma della mammella e dell'ovaio, quest’ultimo in caso di ripresa della malattia. Simile all'anastozolo, identificato in un primo momento come la sostanza assunta dalla tennista, il letrozolo fa parte delle sostanze della classe S4, cioè dei "modulatori ormonali e metabolici". Per poter avere capacità dopanti, come riportato da UbiTennis, deve agire insieme a steroidi veri e propri, perché riequilibra il livello di testosterone alterato dall'assunzione dello stesso steroide. Non esistono prove che il letrozolo migliori le performance dei tennisti: lo attesta la stessa sentenza di squalifica contro Sara Errani. Non si sono infatti riscontrati casi di uso del letrozolo come sostanza dopante negli atleti in generale e in particolare tra i tennisti.

LETROZOLO, LA SOSTANZA A CUI ERRANI È RISULTATA POSITIVA

L'USO NELLO SPORT

Sono però 15 i casi di positività nello sport mondiale e tra questi ce n'è un altro italiano. Niccolò Mornati, ex canottiere azzurro, non riuscì ad accedere alle Olimpiadi di Rio la scorsa primavera: quattro anni di squalifica, ridotti poi a due perché non c'era intenzionalità nell'assunzione. Un caso simile a quello di Sara Errani, perché Mornati presentò un dossier per dimostrare la contaminazione di terzi, cioè di aver usato una borraccia altrui. Qualcosa di non molto diverso per quanto concerne la non volontarietà, ma l'esito è decisamente differente, visto che la tennista è stata squalificata solo per due mesi. Sara Errani ha convinto i giudici del Tribunale Indipendente che il letrozolo è entrato in circolo nel suo corpo attraverso un piatto di tortellini in brodo preparato dalla madre, che aveva fatto involontariamente cadere una capsula con il letrozolo nell'impasto. Questa sostanza è invece usata dai body builder per ridurre la massa grassa e coprire gli effetti dell'assunzione illegale di steroidi.

