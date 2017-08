MONDIALI ATLETICA/ Londra 2017, medagliere: le finali in programma (oggi 9 agosto 2017)

Atletica, le gare di mercoledì 9 agosto (foto LaPresse)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, GRANDE ATTESA PER I 400 METRI FEMMINILI (OGGI MERCOLEDI' 9 AGOSTO) - I Mondiali di Atletica Leggera in corso di svolgimento a Londra vivranno un’altra giornata di grandi emozioni. La grande protagonista della giornata di mercoledì 9 agosto 2017 sarà senza ombra di dubbio la finalissima dei 400 metri femminili, con la statunitense Alyson Felix che proverà a mantenere il pronostico a suo favore, nonostante una concorrenza che sarà serrata, a partire dalla giamaicana Shericka Jackson che sarà sicuramente una grande speranza per una nazione che ha raccolto finora meno del previsto in questi Mondiali di atletica. Scenderà di nuovo in pista anche Filippo Tortu, il giovanissimo velocista italiano che proverà a guadagnarsi una storica finalissima dei 200 metri maschili nelle semifinali, ma dovrà sicuramente migliorare il 20'59'' che senza il terzo posto in batteria, non gli sarebbe valso il ripescaggio.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, AZZURRI ANCORA A SECCO (OGGI MERCOLEDI' 9 AGOSTO) - Dopo le gare del 7 agosto, risulta ancora all’asciutto il medagliere dell’Italia, dato molto preoccupante considerando che anche nella classifica a punti gli azzurri veleggiano sotto il trentesimo posto. C’era grande speranza nei 200 maschili per il velocista Tortu, che nelle batterie ha agguantato però per un soffio la qualificazione alla semifinale, senza brillare. Nel medagliere al momento la situazione è ancora molto compressa, gli Stati Uniti con 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi sono in testa tallonati comunque dal Kenya, con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. Si tratta delle uniche Nazioni capaci di ottenere almeno 2 medaglie d’oro in queste prime giornate di gara. Sotto le aspettative la Giamaica, con 1 oro e 1 bronzo e la grande delusione della mancata vittoria di Usain Bolt nei 100 metri. Finora la migliore Nazione europea nel medagliere è la Polonia, unica del Vecchio Continente ad ottenere almeno 2 medaglie, nella fattispecie 1 oro e 1 bronzo.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA LONDRA 2017 STREAMING VIDEO E TV, ORARIO: MEDAGLIERE, LE FINALI IN PROGRAMMA (OGGI MERCOLEDI' 9 AGOSTO) - Come sempre i Mondiali di Atletica a Londra godranno di una importante copertura televisiva. In chiaro si potranno seguire le gare in diretta tv su RaiSport, canale 557 in HD, a partire dalle ore 20, mentre su Rai Due il collegamento inizierà dalle 21.05. In diretta streaming video via internet, visione libera sul sito Raiplay. Diretta delle gare a partire dalle ore 20 anche su Eurosport, canale 210 del satellite e in diretta streaming video per tutti gli abbonati sky sul sito skygo.sky.it. Il programma gare di mercoledì 9 agosto paritrà alle ore 20.05 con le batterie dei 3000 siepi femminili, quindi alle 20.10 le qualificazioni del salto in lungo femminile e alle 20.20 quelle del lancio del martello maschile. Qualificazioni dei 5000 maschili con l'idolo di casa Mo Farah alle 21.05, alle 21.15 la prima finale con il getto del peso femminile, mentre alle 21.55 andranno in scena le semifinali dei 200 maschili con Filippo Tortu. Alle 22.30 la finale maschile dei 400 ostacoli, alle 22.50 la finale dei 400 metri femminili.

