Massimiliano Mirabelli/ Il ds del Milan: Aubameyang nel mio destino, Fassone e l’Inter…

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, è senza dubbio uno dei dirigenti calcistici più ricercati del momento. Ogni settimana un quotidiano o una tv lo intervista, ed oggi è la volta del QS. Molti gli argomenti trattati dal neo-dirigente milanista, fra cui anche l’arrivo del famoso attaccante a Milanello, l’ultimo tassello dello scacchiere rossonero. Tanti i giocatori accostati al Diavolo, a cominciare da Aubameyang del Borussia Dortmund: «Aubameyang è nel mio destino – svela Mirabelli - è stato il primo giocatore che sono andato a vedere dal vivo, il mio primo viaggio fu proprio per lui. L’ho visto qui, l’ho visto in Cina dove c’è un entusiasmo come a San Siro. Nuovo attaccante? Ci stiamo lavorando e non possiamo sbagliare – ha proseguito il direttore sportivo del Milan – anche Nikola Kalinic e Diego Costa sono nella nostra lista». Non ci resta quindi che attendere il 31 agosto per vedere quale sarà il bomber che uscirà da questo mazzo.

MASSIMILIANO MIRABELLI PARLA IL DS DEL MILAN: FASSONE USCITO INGIUSTAMENTE DALL’INTER

LE PAROLE SU FASSONE

Torna a parlare il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. Il protagonista assoluto del calciomercato estivo, insieme al fido collega e amico Marco Fassone, ha rilasciato un’intervista quest’oggi ai microfoni del quotidiano QS. Molti gli argomenti trattatati fra cui anche il trascorso all’Inter dei due dirigenti milanisti di cui sopra. Parlando dei cugini, Mirabelli sembra togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Avevamo un rapporto splendido quando lavoravamo insieme in nerazzurro – le parole del ds del Milan - In seguito, lui è uscito ingiustamente dall'Inter e, quando mi ha chiesto di raggiungerlo al Milan per affidarmi l'area tecnica del club, ho sposato la sua idea e la sua persona piuttosto che il progetto rossonero». Fassone è entrato nell’Inter a maggio del 2012, divenendone direttore generale, susseguendo a Paolillo. Sotto la presidenza di Thohir ha svolto il ruolo anche di consigliere delegato di Inter Brand, nonché di direttore generale di Inter Media and Communication.

LE PAROLE SU SABATINI

Con l’arrivo di Bolingbroke, poi, Fassone ha lasciato l’Inter a settembre del 2015, dato che fra i due si era creato una sorta di dualismo. E a proposito di Inter, Mirabelli ha parlato anche del suo alterego nerazzurro, Walter Sabatini, ex Roma da questa estate in pianta stabile in corso Vittorio Emanuele: «Il derby con Sabatini? Per me è un onore – ha affermato il ds del Milan - Walter è universalmente riconosciuto come il più bravo direttore sportivo in circolazione, questo è indubbiamente uno stimolo in più. E poi è all'Inter, mica alla Roma... Siamo e saremo concentrati su questa sfida cittadina che rinasce». Fino ad ora il duello del calciomercato sembrerebbe averlo vinto Mirabelli, ma alla chiusura della finestra di trattative mancano ancora una ventina di giorni, ed inoltre sarà solo il campo a dare la risposta definitiva. Nel frattempo il Milan è ancora alla ricerca della ciliegina sulla torta, quel bomber da 20/30 gol stagionali che potrebbe essere uno fra Falcao, Diego Costa, Kalinic, Ibrahimovic e Belotti.

