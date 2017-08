Milan-Betis/ Streaming video e diretta tv Rete 4, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Milan-Betis_ qui l'attaccante Patrick Cutrone, 19 anni (LAPRESSE)

DIRETTA MILAN-BETIS: STREAMING VIDEO E TV RETE 4, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO

Torna in campo il Milan di Vincenzo Montella, che si sta preparando in vista dell’esordio in campionato: per la serata di mercoledì 9 agosto 2017 è prevista l’amichevole contro gli spagnoli del Betis, squadra di Siviglia fondata nel 1907 ed allenata dall’ex Las Palmas Quique Setien ingaggiato proprio quest’estate. La partita si disputa allo stadio Angelo Massimino di Catania con calcio d’inizio alle ore 20:45. Milan che ha da poco ottenuto il pass per il turno playoff di Europa League, dopo aver eliminato i rumeni del Craiova con un complessivo 3-0: alla vittoria di misura del primo round in trasferta, deciso dal gol di Ricardo Rodriguez, ha fatto seguito il 2-0 di San Siro firmato da Jack Bonaventura e dal giovane Patrick Cutrone, uno dei protagonisti a sorpresa dell’estate.

MILAN-BETIS, DIRETTA LIVE

MILAN BETIS, STREAMING VIDEO SU MEDIASET.IT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

L’amichevole di Catania tra Milan e Betis sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale Rete 4, con telecronaca dalle ore 20:45. Diretta in streaming video sul sito internet www.mediaset.it (previa registrazione), alla sezione Dirette.

PROBABILI FORMAZIONI

Se Bonucci dovesse giocare dall’inizio il Milan partirà con la difesa a tre, completata da Musacchio e Zapata. Linea di centrocampo a cinque con Conti sulla fascia destra, Rodriguez dalla parte opposta, Biglia oppure Locatelli in cabina di regia e nei ruoli di interni Kessie e Bonaventura. Davanti probabile spazio per il portoghese André Silva, partito sempre dalla panchina nel doppio preliminare europea, al suo fianco uno tra Borini, Niang e Cutrone. In porta infine Gigio Donnarumma. Il piano B prevede un 4-3-3 con Zapata e Musacchio al centro della difesa, Conti-Rodriguez terzini e tridente offensivo con Andrè Silva supportato dagli esterni Suso e Niang.

Il Betis dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 che mister Setien utilizzata per il Las Palmas. La squadra ha perso uno dei suoi giocatori migliori ovvero il centrocampista Dani Ceballos, passato al Real Madrid dopo aver disputato un ottimo europeo Under 21. Quanto all’undici anti-Milan previsti Antonio Adan tra i pali, l’argentino German Pezzella e il belga Alin Tosca al centro della difesa, Rafa Navarro terzino a destra e il danese Riza Durmisi sul lato mancino. Duo di centrocampo composto dal messicano Guardado, acquistato dal PSV Eindhoven e da Vitor Camarasa mentre l’ex Fiorentina Joaquin, Nahuel e l’altro ex viola Cristian Tello dovrebbero giostrare sulla trequarti, in aiuto al centravanti Toni Sanabria (ex Roma). Betis che nell’ultima Liga spagnola si è classificato quindicesimo con 39 punti, a +8 sulla zona retrocessione: per l’esordio nel nuovo campionato i biancoverdi saranno di scena al Camp Nou nella serata di domenica 20 agosto, dalle ore 20:15 quindi mezz’ora prima di Crotone-Milan.

L'AMICHEVOLE COL BETIS PER PREPRARSI ALLA SFIDA EUROPEA CON LO SHKENDIJA

Il prossimo ostacolo per i rossoneri sono i macedoni dello Shkendija: appuntamento a giovedì 17 agosto per la gara d’andata alla Ecolog Arena di Tetovo, mentre il return match si disputerà una settimana dopo (giovedì 24) al Meazza.In mezzo l’esordio in campionato fissato per domenica 20, in cui il Milan farà visita al Crotone (calcio d’inizio ore 20:45). Nell’amichevole contro il Betis, i tifosi rossoneri dovrebbero finalmente vedere all’opera anche Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, che hanno saltato il terzo turno di Europa League per motivi burocratici: questa sera Montella potrebbe anche schierarli nell’undici titolare, altrimenti i due neo acquisti faranno il loro debutto nella ripresa.

