PALLONATA IN FACCIA A FELLAINI / Impatto terribile, il pubblico ci scherza e il calciatore a sorpresa...

Pallonata in faccia a Fellaini

IL PUBBLICO CI SCHERZA E IL CALCIATORE...

Il pubblico del web si è scatenato per la pallonata in faccia a Fellaini che in poco tempo è diventata virale e protagonista di fotomontaggi vari. C'è chi ha accostato al volto distorto del calciatore del Manchester United un ventilatore, scrivendo un semplice ''Maledetto caldo'', chi invece ha avvicinato alla sua faccia il pugno di Mike Tyson. Sky sul suo portale ci apre la strada a una vera e propria carrellata che ci porta a sorridere soprattutto perché a Fellaini non è accaduto niente di grave a parte un po' di dolore al momento dell'impatto. Simpaticissimo è stato il calciatore belga che a sorpresa è stato allo gioco, sorridendo sull'episodio e ha pubblicato lui stesso una foto dell'impatto con a commento: "Thank you to everyone who posted e sent me this", "Grazie a tutti quelli che hanno postato o inviato a me una foto", clicca qui per il post e i commenti dei follower. Sicuramente una grande prova di autoironia del calciatore che non se l'è presa affatto per quanto accaduto dopo la partita di Supercoppa Europea.

LA TERRIBILE PALLONATA IN FACCIA

Marouane Fellaini era partito dalla panchina nella gara di Supercoppa Europea Real Madrid-Manchester United terminata poi col risultato di 2-1. Il calciatore belga è entrato in campo al minuto cinquantasei al posto di Herrera ed è stato protagonista di due situazioni piuttosto particolari. La prima è rappresentata da un duro colpo con Sergio Ramos, testata involontaria che lo spagnolo ha assestato rimanendo sul posto quando il calciatore dei Red Devils provava colpire in schiacciata. Poi subito dopo il fatto che ha generato un vero giro virale di immagini sul web e cioè una forte pallonata in faccia che ha praticamente distorto il suo volto, facendogli assumere una posa buffa. Sicuramente un episodio che fa sorridere perché al calciatore, a parte il dolore momentaneo, non è poi accaduto niente. E' una storia quindi a lieto fine e non quella di un brutto infortunio.

© Riproduzione Riservata.