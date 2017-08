Probabili Formazioni/ Napoli Espanyol: diretta tv, orario e le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Napoli Espanyol (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ESPANYOL

Napoli Espanyol sarà l’ultima partita amichevole della stagione estiva per la compagine di Sarri, e ultimo banco di prova per gli azzurri in vista dell’esordio dei campani in Champions League contro il Nizza di Balotelli. Sarà quindi una sfida davvero importante per gli azzurri, che dopo la competizione europea cominceranno un campionato di Serie A davvero impegnativo: il fischio d’inizio è atteso per domani 10 agosto alle ore 21.00 al San Paolo, stracolmo di tifosi azzurri. Andiamo quindi ora a vedere quali saranno le probabili formazioni del test match amichevole tra Napoli e Espanyol, ultima chance di Sarri di correggere i suoi prima dell’inizio della stagione ufficiale azzurra.

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI

Poche le modifiche di Sarri in vista del match amichevole contro l’Espanyol nella sua formazione titolare, già in scena anche se ancora un po’ traballante contro il Bournemouth. Nel solito 4-3-3 troveremo la coppia Albiol-Koulibaly di fronte a Reina tra i pali, mentre saranno Ghoulam e Hysaj a provvedere alle fasce esterne. A centrocampo non mancherà il solito Hamsik sulla mezz’ala sinistra con Zileinski e Jorginho questa volta titolari, nonostante i soliti ballottaggi che ci hanno accompagnato anche nella precedente stagione. In attacco il più atteso è Mertens qual punta di diamante nel tridente completato da Insigne e Callejon: Milik però scalpita dalla panchina ed è probabile un suo inserimento nella ripresa.

LA FORMAZIONE DELL'ESPANYOL

Per questo test match in casa campana, Flore dovrebbe mandare in campo a grandi linee l’11 visto in campo già nei precedenti test match estivi, ra cui quello contro l’Amburgo che si è disputati solo lo scorso 6 agosto. Confermato il solito 4-4-2 già visto anche nella precedente stagione della Liga spagnola. Il tecnico del Espanyol dovrebbe confermare Pau Lopez tra i pali con Hemroso e David Lopez come doppi centrale in difesa e Javi Lopez e Aaron dati invece a guardia delle fasce esterne del reparto. A centrocampo javi Fuego e Marc Roca avranno in mano le file del gioco del club, con Granero e Jurado in esterno. Davanti scherma a doppia punta dove dovrebbero essere titolari Sergio Garcia e Leo Baptistao.

INFO STREAMING E DIRETTA TV

Ricordiamo che la partita amichevole tra Napoli e Espanyol sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Mediaset Premium oltre che sul satellite di sky, che la trasmetterà a pagamento su primafila. Confermala quindi anche la diretta streaming video del test tramite le app dedicate Premium Play e Sky Go.

IL TABELLINO DELL PARTITA

NAPOLI (4-4-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Insigne, Milik, Callejon. Allenatore: Sarri

ESPANYOL : 4-4-2 Pau López; Javi López, David López, M. Hermoso, Aarón, Jurado, Javi Fuego, Marc Roca, Granero, Sergio García and Leo Baptistao. Allenatore: Flores

© Riproduzione Riservata.