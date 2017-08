Probabili formazioni/ Milan-Betis: quote, ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Milan-Betis (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BETIS

Stasera si gioca l’amichevole tra il Milan e gli spagnoli del Betis, formazioni che ormai vedono avvicinarsi gli esordi nei rispettivi campionati nazionali (i rossoneri hanno già debuttato in Europa League). La partita si disputa allo stadio Angelo Massimino di Catania: calcio d’inizio alle ore 20:45. di seguito le probabili formazioni di Milan-Betis e le quote per il pronostico su questa gara amichevole.

CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI DI MILAN-BETIS

PRONOSTICO E QUOTE

Il portale online snai.it favorisce nettamente i rossoneri per l’amichevole del Massimino: il segno 1 per la vittoria del Milan è quotato 1,55, mentre il segno 2 per il successo del Betis moltiplicherebbe per 5 la vostra scommessa. A quota 3,90 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (2,15), Over (1,60), Gol (1,60) e NoGol (2,10).

FORMAZIONE MILAN

Nell’amichevole contro il Betis, Vincenzo Montella dovrebbe schierare dal primo minuto uno dei nuovi acquisti più attesi: il difensore Leonardo Bonucci, mentre il centrocampista Lucas Biglia si è fatto male nella giornata di ieri e deve rinviare il suo debutto. Al Massimino previsto il modulo 3-5-2: davanti a Gianluigi Donnarumma i difensori saranno Musacchio e Zapata oltre all’ex juventino. Ceniera di centrocampo a cinque con Montolivo in cabina di regia, Locatelli e Calhanoglu ai suoi fianchi e sugli esterni Abate ed Antonelli. In attacco il tandem formato da André Silva e Niang. Possibile in alternativa un 4-3-3 con Abate, Musacchio, Bonucci e Antonelli in difesa, Locatelli-Montolivo-Calhanoglu a centrocampo e tridente offensivo con Suso e Niang ai fianchi di André Silva.

FORMAZIONE BETIS

Il Betis di Siviglia è ripartito dal nuovo allenatore Quique Setien, reduce da due salvezze consecutive alla guida del Las Palmas. Nell’amichevole di Catania il tecnico biancoverde dovrebbe schierare un 4-2-3-1: tra i pali Antonio Adan, in difesa da destra a sinistra Rafa Navarro, German Pezzella (accostato all’Inter dalle ultime voci di mercato), Tosca e Durmisi. A centrocampo il tandem formato da Guardado e Vitor Camarasa, mentre il ventenne Matias Nahuel dovrebbe giocare più avanzato nel ruolo di trequartista. Esterni alti due ex della Fiorentina: Joaquin e Cristian Tello, mentre il centravanti sarà probabilmente l’ex romanista Antonio Sanabria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Milan (3-5-2): 99 G.Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 17 Zapata; 20 Abate, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 31 Antonelli; 94 Niang, 9 André Silva

Allenatore: Vincenzo Montella

Betis (4-2-3-1): 13 Adan; 2 R.Navarro, 20 G.Pezzella, 21 Tosca, 14 Durmisi; 10 Guardado, 19 Camarasa; 17 Joaquin, 11 Nahuel, 16 C.Tello; 9 Sanabria

Allenatore: Quique Setién

© Riproduzione Riservata.