Probabili formazioni/ Roma Siviglia: diretta tv, orario e le ultime notizie (amichevole)

Probabili formazioni Roma Siviglia (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA

Uno degli ultimi test match per la Roma di Di Francesco, domani in campo per l’amichevole contro il Siviglia, in programma 10 agosto 2017 alle ore 22.00 al Sanchez Pizjuan di Siviglia, in occasione del Torneo Antonio Puerta. Una sfida importante per il tecnico ex neroverde e per la formazione capitolina che ha molte aspettative sulla prossima stagione di campionato, che ricordiamo che avrà inizio solo il prossimo 20 agosto contro l’Atalanta in formato europei di Giampiero Gasperini. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni del test match amichevole tra Roma e Siviglia.

FORMAZIONE ROMA

Per la sfida di domani in terra spagnola il tecnico Eusebio di Francesco dovrà fare i conti con alcune assenze che comunque non dovrebbero mettere troppo a rischio il piano originario. Confermato chiaramente il 4-3-3 è probabile che in campo vedremmo quella che più o meno sarà l’11 ufficiale della prossima stagione, eccezion fatta per gli ultimi colpi di mercato come Mahrez, ancor in forte dubbio. Dato per certo Alisson tra i pali in difesa dovremmo rivedere Manolas da poco rientrato nel gruppo dopo la brutta contusione alla spalla che lo aveva tenuto fuori dai giochi per qualche tempo: con il greco non dovrebbe mancare Moreno, mentre Kolarov e Bruno Peres presidieranno alle corsie esterne. Il centrocampo vedrebbe De Rossi stabile in cabina di regia con Nianggolan e il nome caldi del mercato Kevin Strootman a completamento del reparto. Nel tridente offensivo pensato da Di Francesco non mancherà Dzeko con Defrel e Perotti a completare, vista anche la contemporanea assenza di El Shaarawy.

FORMAZIONE SIVIGLIA

Per l’amichevole contro la Roma il novo tecnico del Sivlglia Berizzo, non dovrebbe comunque discostarsi dal 4-2-3-1 visto già nella precedente stagione della liga, e in campo domani dovremmo vedere tanti dei titolari visti già nel precedenti test match del club spagnolo come quelli effettuati contro Everton e Southampton solo pochi giorni fa. Sergio Rico sarà tra i pali ovviamente con davanti la coppia di difensori Pareja e Lenglet, con invece Corchia e Escudero lasciati liberi sulle fasce . Saranno quindi presumibilmente N’Zonzi e Pizarro a fare da cerniera con il reparto offensivo dove Vazquez farà da trequartista alle spalle dell’unica punta ex Sampdoria Luis Muriel. Sull’esterno Correa e Nolito dovrebbero essere i titolari in campo.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

Ricordiamo che la partita amichevole tra Roma e Siviglia, in programma domani alle ore 22 (e non alle ore 21.30 come era stato inizialmente comunicato) sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma satellitare di Sky Sport, che ne garantirà la visione sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 2 e Sky Calcio 2.Assicurata quindi anche la diretta streaming video, ma solo per gli abbonati tramite il servizio Sky Go.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3) - Alisson; Bruno Peres, Manolas, Moreno, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico; Corchia, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Correa, Vazquez, Nolito; Muriel. All. Berizzo

© Riproduzione Riservata.