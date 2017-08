Sara Errani dopata?/ Diretta, oggi la conferenza stampa sul test antidoping (info streaming video)

Sara Errani, 30 anni, tennista (LAPRESSE)

SARA ERRANI POSITIVA A UN TEST ANTIDOPING: OGGI IN CONFERENZA STAMPA (TENNIS, 9 AGOSTO) - Oggi, mercoledì 9 agosto 2017, Sara Errani parlerà in una conferenza stampa da Milano (inizio ore 11:30) in merito alla squalifica di due mesi comminatale dall’Itf, la Federazione Internazionale Tennis, per la positività riscontrata al letrozolo, una delle sostanze proibite dal programma anti-doping della WADA (World Anti-Doping Agency). La tennista bolognese esporrà la sua difesa e le sue ragioni in merito, sperando di ottenere l’annullamento della squalifica di due mesi.

Il controllo antidoping incriminato risale al 16 febbraio scorso: il campione di urine di Sara Errani è stato poi analizzato a Montreal, in Canada, e ad aprile la tennista, in quei giorni impegnata in Puglia per la Fed Cup ha ricevuto notizia della positività.A metà luglio poi la trentenne bolognese è stata ascoltata da un Tribunale indipendente di Londra, affiancata dalla madre che ha testimoniato in suo favore; secondo la tesi difensiva della Errani il farmaco proibito, assunto regolarmente dalla mamma per motivi di salute (la signora soffre di tumore al seno dal 2005), è finito accidentalmente all’interno di un pasto consumato in famiglia.

Il Tribunale londinese ha riconosciuto la non gravità dell’errore, ricordando anche che Sara Errani non è mai stata trovata positiva ad alcun test anti-doping prima d’ora, né relativo alle urine né al sangue. Per questo si è optato per una squalifica di durata minima, 2 mesi per l’appunto, ben più breve rispetto a quella di due anni prevista per casi analoghi. Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, la Errani ha esposto dettagliatamente la sua situazione definendosi frustrata e arrabbiata, ma al tempo stesso “in pace con la coscienza ed assolutamente consapevole di non avere fatto nulla di male, né commesso nessuna negligenza nei confronti del programma anti-doping.

Se la squalifica di due mesi sarà confermata, Sara vedrà cancellati tutti i risultati e i premi ottenuti dal 16 febbraio al 7 giugno (quest’ultima è la data del controllo anti doping successivo, cui la giocatrice è risultata negativa). In termini tennistici anche una sospensione minima potrebbe costare alla Errani, che attualmente occupa la posizione numero 98 del ranking femminile e potrebbe scivolare molto più indietro. La conferenza stampa odierna di Sara Errani non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

