Sassuolo-Cremonese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Sassuolo-Cremonese è una delle gare amichevoli in programma mercoledì 9 agosto 2017: si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle ore 20:45. Test utile per entrambe le squadre che si apprestano al debutto nei rispettivi campionati: il Sassuolo in realtà farà il suo esordio ufficiale sabato, nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia che vedrà i neroverdi impegnati contro lo Spezia, sempre tra le mura amiche e alle ore 20:45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Possibile dunque che l’allenatore grigiorosso mescoli le carte in vista dell’importante partita di coppa. L’amichevole precampionato tra Sassuolo e Cremonese non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

PROBABILI FORMAZIONI

Contro la Cremonese, mister Bucchi dovrebbe sperimentare una formazione simile a quella teoricamente titolare: previsti quindi Consigli in porta, Goldaniga e Acerbi al centro della difesa, lo spagnolo Lirola terzino a destra e Peluso sulla corsia mancina. Trio di centrocampo formato da Sensi, Manganelli e Duncan mentre il tridente offensivo sarà probabilmente composto da Berardi, Falcinelli e Politano. A disposizione il portiere Pegolo, i difensori Paolo Cannavaro, Antei, Letschert, Erlic e Gazzola poi i centrocampisti Biondini, Mazzitelli, Missiroli e Cassata e gli attaccanti Ragusa, Pierini, Federico Ricci e Matri.

La Cremonese di Tesser dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2: davanti al portiere Ujkani i difensori centrali saranno Canini e Marconi (squalificato per il match di Coppa Italia a Bari), a completare la retroguardia gli esterni bassi Almici e Procopio. A centrocampo Belingheri affiancato dalle mezzali Porcari e Scarsella, mentre Perrulli dovrebbe agire tra le linee a supporto del tandem d’attacco Brighenti-Scappini.

QUOTE E SCOMMESSE

Il portale online bet365.it propone le quote per l’amichevole di mercoledì 9 agosto: i favori del pronostico sono tutti per il Sassuolo, il segno 1 per la vittoria neroverde si abbassa 1 3,6 mentre il segno 2 per il successo della Cremonese sale a quota 6,50; 4,33 è invece la valutazione attribuita al segno X per il pareggio finale. In questo precampionato 2017 il Sassuolo ha sostenuto 5 amichevoli, l’ultima nella serata di sabato contro il Pro Piacenza che milita in Lega Pro: risultato finale 1-0 con gol decisivo firmato da Domenico Berardi, a segno direttamente da calcio di punizione.

LA PRIMA DI CAMPIONATO PER SASSUOLO E CREMONESE

Domenica 20 invece, per la prima giornata della Serie A 2017-2018, il Sassuolo riceverà il Genoa di Ivan Juric (calcio d’inizio ancora alle 20:45). Si prospetta un’annata importante per gli emiliani, la prima post Eusebio Di Francesco e con Cristian Bucchi, debuttante nella massima categoria, in panchina. La Cremonese invece ha debuttato domenica espugnando il campo della Virtus Entella nel secondo turno di Coppa Italia: il gol del centrocampista Simone Pesce (46’) ha regalato ai grigiorossi la sfida contro il Bari, che si terrà sempre sabato -ma dalle ore 21:00- allo stadio San Nicola.

Al contrario del Sassuolo, la Cremonese ha confermato in panchina il mister della passata stagione ovvero Attilio Tesser, che torna a misurarsi con il campionato cadetto al timone di una squadra ambiziosa, ma che presumibilmente partirà anzitutto per confermare la categoria. La prima giornata della nuova Serie B è in programma sabato 26 agosto, per la Cremonese subito una sfida di cartello ovvero la trasferta contro il Parma, altra neopromossa dalla Lega Pro.

