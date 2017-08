Strootman, centrocampista Roma - LaPresse

Continuano i rumors che vogliono la Juventus sulle tracce del centrocampista di proprietà della Roma, Kevin Strootman. L’indiscrezione, svelata giorni fa dai media olandesi, sta prendendo ogni giorno che passa sempre più piede, anche se non si può assolutamente parlare di vera e propria trattativa. Nonostante le smentite di rito del direttore sportivo giallorosso, Monchi, l’interesse dei campioni d’Italia nei confronti dell’ex calciatore del PSV di Eindhoven è reale e concreto, al punto che avrebbero fatto capire di essere disposti a mettere sul piatto una cifra pari a 30 milioni di euro per il suo acquisto. La somma è però ritenuta bassa dalla Lupa, tenendo conto del fatto che la clausola rescissoria di Strootman, non attivabile ad agosto, è pari a 45 milioni. Come sottolineato da Premium Sport, pare però che lo stesso calciatore stia iniziando a dubitare sulla propria permanenza nella capitale.

STROOTMAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO ROMA: IL GIOCATORE È INCERTO, I BIANCONERI LO TENTANO

SI ATTENDE UN’OFFERTA PIU’ IMPORTANTE

Entrare nella Juventus, per ogni giocatore che milita nel campionato di Serie A, è ovviamente il top, anche perché Strootman riceverebbe una gratificazione economica, sottoforma di stipendio, non indifferente. Per ora il nazionale orange avrebbe lasciato tutto nelle mani della dirigenza, ma nulla sarà da lasciare al caso, soprattutto se da semplice sondaggio si passasse a qualcosa di più concreto, con l’offerta precedente da 30 milioni che aumenterebbe di altri 5/10, magari sottoforma di bonus. Strootman ha sempre dichiarato amore alla Roma, che l’ha tenuto e coccolato anche in occasione dei due brutti infortuni subiti nelle scorse stagioni, ma nel calcio di oggi, e vedendo le operazioni clamorose portate a termine durante questa sessione di calciomercato, non ci sentiamo di escludere nulla. La Juventus, acquistando Strootman, andrebbe ad innalzare ulteriormente il tasso qualitativo del proprio centrocampo, e soprattutto, indebolirebbe una concorrente diretta per lo scudetto.

